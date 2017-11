Gewinnspiel: Sichert euch Super Mario Odyssey plus Mütze

Kein Spiel hat in den letzten Wochen so viele Gamer in seinen Bann gezogen wie Super Mario Odyssey. Sieben Jahre lang musste man darauf warten, dass endlich wieder ein richtiges Super Mario erscheint und es hat sich gelohnt. Eure Aufgabe im neuen Nintendo Hit ist es, die Hochzeit zwischen Bowser und Peach zu verhindern. Mithilfe von eurem neuen Freund Cappy springt, fliegt und schwimmt ihr über den gesamten Globus. Auch das neue, namensgebende Raumschiff Odyssey steht im Fokus. Sammelt Power Monde und holt immer mehr aus der Maschine! Habt ihr auch so richtig Lust auf diese abenteuerliche Reise und in Cappy habt ihr euch schon nach dem ersten Blick direkt verliebt? Dann haben wir das richtige Paket für euch, denn wir verlosen dreimal Super Mario Odyssey und dazu euren eigenen Cappy.

Eine wahre Odyssee

Im Wörterbuch schon zu finden als neuer Superlativ für abenteuerlich und aktuell dabei, alle Nintendo Switch Konsolen heißlaufen zu lassen. Das neue Abenteuer von Mario fesselt klein und groß an die Bildschirme und sogt für riesigen Spielspaß. Wie oben schon erwähnt, müsst ihr mithilfe von Cappy die Hochzeit von Peach und Bowser verhindern. Während ihr auf einer hitzigen Verfolgungsjagd mit eurem Raumschiff, der Odyssey, immer wieder in neue Welten kommt, erlebt ihr so einiges. Sei es ein T-Rex, der euch jagt, riesige fleischfressende Pflanzen oder Bowsers-Handlanger. Es ist immer etwas los in dem neuem Jump ’n‘ Run Game. Es kommt auch zu Szenen, die nicht nur das Retro-, sondern auch das Musiker-Herz höher schlagen lassen. In der Stadt der Wolkenkratzer trifft Mario seine Pauline. Alteingesessene Mario Fans kennen sie noch als die allererste von Mario gerettete Frau (Ja, Peach war nicht die Erste). Nebenbei schwingt Mario dann sein Tanzbein „So go on straighten up your cap, Let your toes begin to tap “ heißt es in dem extra zum Spiel veröffentlichten und im Spiel enthaltenen Song „Jump Up, Super Star!“.

Schwingt selbst das Tanzbein und räumt ab!

Habt ihr nun noch mehr Lust auf das Spiel, als ihr es sowieso schon hattet? Dann gewinnt mit etwas Glück eines von drei Super Mario Odyssey Sets, bestehend aus:

Super Mario Odyssey ( Nintendo Switch)

Cappy Cap

Im Übrigen hat Cappy gleich mal in unserer Redaktion Besitz von ein, zwei Dingen genommen, welche wir euch nicht vorenthalten wollen.

Wie nehmt ihr teil?

Ihr wollt die Preise gewinnen? Nichts leichter als das: Besucht einfach die Facebook Seite von ingame.de und lasst und einen Like da. Am 10. November werden wir dort alle weiteren Details zur Teilnahme verkünden.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen