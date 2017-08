Gewinnspiel: Wir verlosen 3 Agents of Mayhem Fan-Pakete

Gewinnspiel: Gewinnt die Blitzkrieg 3 Complete Combat Edition für den PC

Wer die Strategie Blitzkrieg fährt, will schnell gewinnen. Anders läuft es bei ingame. Wer bei uns schnell gewinnt, bekommt Blitzkrieg - das Spiel. Das strategische MMO vom russischen Entwickler Nival ist seit Mitte 2015 im Early Access auf Steam und weiß vor allem dank der neuartigen KI zu überzeugen. Für alle Freunde vom Friedenspanzer und Weltkriegsstrategen verlosen wir Blitzkrieg 3 in der Complete Combat Edition. Was könnt ihr gewinnen? 1x Blitzkrieg 3 in der Complete Comba