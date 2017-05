Gewinnspiel: Wir verlosen ein fettes Berserk Manga-Paket

Guts bricht aus – 2017 ist das Jahr, in dem der Erfolgsmanga Berserk neben der Anime-Serie endlich auch eine spielerische Umsetzung bekommt. Unter dem Titel Berserk and the Band of the Hawk veröffentlichten Omega Force und Koei Tecmo bereits im Februar den Musou-Ableger, der vor allem durch seine Hack’n’Slay-Elemente bei den Fans punkten konnte. Grund genug für uns, sowohl Fans als auch Neueinsteiger mit dem ultimativen Berserk-Paket zu verwöhnen. Was genau ihr von der Berserk-Serie erwarten könnt, welchen Preis wir in unserem Package für euch bereithalten und wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erfahrt ihr in unserem kurzen Artikel.

Berserk – Quo Vadis?

Der Fantasy-Manga aus der Feder von Kentarō Miura erblickte bereits im vergangenen Jahrhundert das Licht der Welt. Seit 1989 ist der Umfang der Rahmenhandlung stetig gewachsen und erstreckt sich mittlerweile auf satte 38 Bände. Die Handlung beginnt mit Guts, einem Söldnerkind, das nach dem Tod des eigenen Vaters ziellos von Einheit zu Einheit zieht, bevor es in den Reihen der sogenannten Falken das erste Mal das Gefühl echter Kameradschaft erfährt.

Das Setting gestaltet sich erstaunlich zugänglich für westliche Leser, denn Berserk spielt größtenteils im europäischen Mittelalter, strotzt also nur so vor bekannten Themen und Motiven. Zum Setting gesellen sich zahlreiche Fantasy-Elemente, die dem Manga einen phantastischen Anstrich verleihen. Passend zum Release des Spiels und als kleine Empfehlung für Uneingeweihte haben wir für euch ein Redaktions-Tipp gebastelt, der sich im Detail mit Berserk beschäftigt. Wer also etwas mehr über die Geschichte, die Charaktere oder die Chronologie des Erfolgsmangas erfahren möchte, schaut am besten mal vorbei.

Was könnt ihr gewinnen?

Um den Manga, die Serie und das Videospiel passend abzufeiern, euch den Einstieg zu ermöglichen und die Sammlung von echten Fans zu komplettieren, verlosen wir ein Gesamtpaket des bisher veröffentlichten Berzerk Mangas. Damit ihr genau Bescheid wisst, hier der Preis in der Übersicht:

1x Berserk Max: Band 1-19

Die Berserk Max-Edition besteht immer aus zwei aufeinanderfolgenden Bänden. Die 19 Max-Ausgaben, die der glückliche Gewinner erhält, beinhalten also die komplette Story von Berserk wie sie Kentarō Miura bis dato geschrieben und gezeichnet hat. Wer noch eine Ecke im Regal frei hat und sich selbst als Manga-Fan bezeichnen würde, sollte unbedingt an unserem Gewinnspiel teilnehmen und sich die Gesamtausgabe sichern.

Wie könnt ihr gewinnen?

Um zu gewinnen, musst du nur schnell auf der Facebook-Page von ingame vorbeischauen und uns ein Like da lassen. Dort findet am kommenden Freitag den 16. Mai die Verlosung statt und wir werden gegen 18 Uhr den Gewinner festlegen. Alle weiteren Details findet ihr dann auch dort.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.