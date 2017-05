Gewinnspiel: Wir verlosen eine Nintendo Switch im einzigartigen Street Fighter-Design

Shadow of the Tomb Raider – Release-Datum, Updates & News

Eine Hysterie und Vorfreude ist ausgebrochen, seitdem man sich in der Gerüchteküche über das neue Lara Croft Spiel erzählt. "Shadow of the Tomb Raider" soll der Name aus der neuen Lara Crofts ikonischen Serie sein. Das Gerücht ist aus den Tiefen des Internets hervorgegangen, was darauf hindeutet, dass Shadow Of The Tomb Raider Anfang 2018 starten wird. Dieser Name passt definitiv zu den bisherigen Spielen. Das ein neues Spiel auf den Markt gebracht werden könnte, wurde letzten Nove