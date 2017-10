Gewinnspiel: Zum Heimkino-Start von DIE MUMIE verlosen wir drei fette Fan-Pakete

Premieren über Premieren in dem neuen „DIE MUMIE“-Film. Tom Cruise, der uns eher als Ethan Hunt in Mission Impossible oder Maverick aus Top Gun bekannt ist, schlüpft nun das erste Mal in die Rolle des Söldners Nick Morton und macht die ägyptischen Gräber unsicher. Pünktlich zum Heimkino-Start schnüren wir für euch drei dicke Fan-Pakete.

Das ist noch nicht alles

Nicht nur er feiert hier sein Debüt, es ist auch das erste Mal, dass wir in den „Mumien“-Filmen eine weibliche Mumie zu Gesicht bekommen, vorher machten immer Männer den Protagonisten das Leben schwer.

Hinzu kommt, dass dies der Anfang des neu entstehenden „Dark Universe“ werden soll. Das Prinzip dieses Universums, in dem sich alle Handlungen abspielen und dadurch Interaktionen zwischen den Charakteren verschiedener Filme möglich macht, soll funktionieren wie in den aktuellen Marvel Filmen. Direkt zu Beginn des Films klärt die bekannte Romanfigur mit der gespaltenen Persönlichkeit, Dr. Jekyll die Hauptfigur Nick Morton über seine Bestimmung auf. Auch er bekommt seinen eigenen Film und damit ist er nicht alleine, denn so werden in Zukunft unter anderem Klassiker wie „Frankensteins Braut“, „Der Unsichtbare“, „The Wolf Man“ und „Phantom der Oper“ in dieser neuen Welt ihren zweiten Frühling erleben.

Aber wie kann man als Fan daran teilhaben? Einen Tom Cruise für euer Zuhause können wir euch nicht bieten, aber wie wäre es denn mit dem neuen Film in der 3-D Blue-Ray-Fassung? Das ist euch noch nicht genug? Dann geben wir euch direkt noch exklusives Merchandise dazu . Verleiht eurem Wohnzimmer den passenden Flair zum neuem Film mit eurem eigenen „DIE MUMIE“-Aufsteller und dem dazu passenden Filmplakat. Ein Muss für jeden echten Fan!

Worum geht es in „DIE MUMIE“?

In „DIE MUMIE“ hebt Nick Morton (Tom Cruise) einen geheimnisvollen Sarkophag und ihren todbringenden Fluch mit dazu. Prinzessin Ahmanet (Sofia Boutella) entkommt ihrem steinernen Sarg und es dürstet ihr nach Rache für ihre zweitausend Jahre lange Gefangenschaft.

Gelingt es Nick, Ahmanets Heer von Untoten Einhalt zu gebieten?

DVD-Start ist am 19. Oktober 2017.

Das könnt ihr gewinnen

Zum DVD-Start von „DIE MUMIE“ haben wir drei schöne Pakete für euch zusammengestellt. Diese bestehen jeweils aus:

3-D Blue-Ray „DIE MUMIE“

Großes Filmplakat „DIE MUMIE“

Aufsteller im „DIE MUMIE“ Design



So könnt ihr mitmachen

Wenn ihr wissen wollt, ob Nick es schafft, Ahamets Heer in die Schranken zu weisen, dann : Verziert die Facebook-Seite von ingame.de mit euren Daumen nach oben und gebt ebenfalls dem später kommenden Gewinnspiel-Beitrag einen Like. Schon seid ihr im großen Lostopf drin und werdet von uns benachrichtigt, falls ihr zu den drei glücklichen Gewinnern gehören solltet. Dann könnt ihr euch bald über ein tolles Fan-Paket freuen. Klingt doch ganz einfach, oder? Alle weiteren Infos findet ihr ab dem 25. Oktober 2017 auf Facebook.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen