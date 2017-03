Gewinnspiel: Zum Kinostart des Sci-Fi Blockbusters Ghost in the Shell verlosen wir zwei externe Festplatten

Ab dem 30. März präsentiert uns Scarlett Johansson ihren beeindruckenden – und auch heiß diskurrierten – Cyborg-Körper auf der großen Leinwand, und das auch noch meistens ohne ein Kleidungsstück am Leib! In der Hollywood Adaption des Kult-Manga The Ghost in the Shell von Masamune Shirow bekommen wir es es in der nahen Zukunft mit Mensch-Maschinen-Hybriden, Hackern und Cyber-Verbrechen zu tun. Doch wo hört die Technologie auf und beginnt der Mensch? Was passiert, wenn Gedanken und Erinnerungen wie Daten zugänglich und damit veränderbar sind? Antworten könnt ihr nur ab Donnerstag in dem Sci-Fi Action Film Ghost in the Shell finden. Passend zum Kinostart, haben wir für euch ein Gewinnspiel rund um Speicherkapazität und Daten vorbereitet.

Was könnt ihr gewinnen?

Natürlich nicht so formschön wie ScarJo’s Cyborg-Körper, aber perfekt um das Gehirn und die Seele eures Computers (Bilder, Dokumente und Spiele) zu speichern, verlosen wir :

Zwei externe Festplatten im Ghost in the Shell-Look

Ghost in the Shell: Nackte Cyborgs und die Frage nach der eigenen Identität

Regisseur Rupert Sanders („Snow White and the Huntsman“) zeigt in Ghost in the Shell eine visionäre Dystopie, in der Scarlett Johanssonin die Rolle von Major schlüpft, welche nach einem Unfall den ersten vollständigen Cyborg-Körper von Hanka Robotic erhält. Nur ihr Gehirn, in dem sich ihr Ghost, ihre Seele, befindet ist noch menschlich. Fortan arbeitet sie mit ihren übermenschlichen Fähigkeiten als Cyborg in der Eliteeinheit Sektion 9, wo sie gefährliche Hacker aufspüren und Cyber-Verbrechen aufklären muss.

An ihr voriges Leben in ihrem echten Körper kann sie sich nicht erinnern – bis jetzt. Immer mehr Bilder kehren zurück und auch die Jagd nach einem Terroristen, welcher versucht den Cyber-Konzern Hanka Robotics zu vernichten, scheint ein Verbindung zu Majors Vergangenheit zu haben. Wer ist Major wirklich? Gemeinsam mit Japan-Superstar Takeshi Kitano („Outrage Beyond“) sowie Oscar®-Gewinnerin Juliette Binoche („Die Wolken von Sils Maria“), Pilou Asbæk („Game of Thrones“, „A War“) und Kaori Momoi („Grüße aus Fukushima“) tritt Major gegen den von Charakterdarsteller Michael Pitt („7 Psychos“) verkörperten Cyber-Terroristen Kuze und ihre eigenen Erinnerungen an.

Wie könnt ihr gewinnen?

Um die Festplatten abzustauben, müsst ihr euch lediglich auf die Facebook-Seite von ingame hacken und dort den Like-Button drücken. Hier werden wir am 31.03.2017 so gegen 18 Uhr unseren eigens dafür programmierten Cyborg mit der Aufgabe, einen Gewinner auszuwählen, betrauen. Alle weiteren Details findet ihr dann auch dort.

© 2017 Paramount Pictures Germany GmbH. All Rights Reserved.

Teilnahmeschluss ist der 07.04.2017 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung mit Facebook.