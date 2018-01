15 Jahre Caseking: JubilÃ¤umsfeier mit Gewinnspielen, Angeboten und mehr

2003: Ein bewegendes Jahr für die Weltgeschichte – Arnold Schwarzenegger wird Gouvernator des sonnigen Kalifornien und kämpft nun auch in der echten Welt für das Gute. Doch Sarkasmus beiseite! Im selben Jahr gründen Toni Sonn und Kay Kostadinov in Berlin ein Unternehmen, das für die deutsche Modderszene einsteht wie kein anderes: Caseking. Im Januar ist es endlich soweit: Der 15. Geburtstag des sympathischen Online-Anbieters steht an und will entsprechend gefeiert werden.

Ein goldenes Jubiläum

Um es zum Jubiläum so richtig krachen zu lassen und auch euch etwas zu bieten, hat Caseking ein ganzes Arsenal an Gewinnspielen aufgefahren. Unter anderem wartet eine exklusive Tastatur von Caseking auf euch, aufgestattet mit mechanischen MX Black Switches der Marke Cherry und solide in einen eloxierten Aluminiumrahmen verbaut.

Der Clou: Die Könige der gemoddeter Computerhardware haben es sich nicht nehmen lassen, in den Rahmen die hauseigene Caseking-Krone einzufassen. Um dem ganzen eben jene aufzusetzen und eure Freunde garantiert vor Neid erblassen zu lassen, sind die Tastencaps darüber hinaus mit Echtgold in 24 Karat überzogen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen und das Keyboard im Wert von 2.000€ abzusahnen, müsst ihr nur am Caseking-Quiz teilnehmen und schon seid ihr mit im Lostopf.

15 Jahre Caseking: Tägliche Angebote

Wer sein Glück nicht überstrapazieren möchte, kommt beim Caseking-Jubiläum jedoch trotzdem auf seine Kosten. Aus dem 2-Mann-Betrieb ist inzwischen einer der größten europäischen Distributoren für Produkte und Custom-Dienstleistungen rund um den Computer erwachsen und dementsprechend dürfen auch die Angebote zum Geburtstag etwas fetter ausfallen.

Aus diesem Grund hat sich Caseking mit den größten Partnern zusammengetan und präsentiert tägliche neue Angebote auf ihrer Themenseite zum 15-jährigen Bestehen. Dort findet ihr im Übrigen auch das Gewinnspiel. Heute warten 15% Rabatt auf alle Gaming-Stühle der S300 Serie von Nitro Concepts auf euch. Wollt ihr euch ein Schnäppchen sichern, lohnt es sich also allemal, in den nächsten Tagen bei Caseking reinzuschauen.

Der limitierte Preishammer

Last but not least: In Zusammenarbeit mit Phanteks hat Caseking schließlich ein System für euch zusammengestellt, das jeden Gamer aus den Pantoffeln ballert. Auf euch warten Top-Komponenten im einzigartigen King Mod Anniversary Design. Mit an Bord ist der Phanteks Enthoo Evolv ATX Midi-Tower in der Flow Edition, der einen leistungsstarken Kern in Form eines AMD Ryzen 7 1800X (3,6 Ghz) und die Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP in der Extreme Edition (11 GB GDDR5X) umhüllt. Hinzu kommen 16 GB Arbeitsspeicher und eine 275 GB SSD von Crucial. Passend zum Jubiläum werden allerdings nur 15 dieser Schmuckstücke produziert. Ihr müsst euch also beeilen, wenn ihr euch das System zum Preis von 1.199€ statt 2.599€ sichern wollt.