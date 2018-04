Jeder hat es schonmal gemacht, aber kaum einer will es zugeben. Cheaten gehört sowohl zu Videospielen, wie auch im Casino für einige dazu. Bei Casino-Seiten wie z.b. Gratorama, ist es allerdings eher unratsam zu betrügen wenn man dort weiterspielen will. Deswegen haben wir führ euch 5 lustige Cheats in Videospielen zusammengetragen.

GTA 5: Moon Gravity

Die GTA-Reihe ist wohl am besten für ihre vielen Cheats bekannt und auch in GTA 5 gibt es verschiedene Codes, von dem spawnen eines einfachen Helicopters bis hin zum God-Mode. Ein Code hat es uns dabei aber besonders angetan, nämlich der Moon Gravity Cheat. Gebt ihr mithilfe des Gamepads folgenden Code ein: Links Links L1 R1 L1 Rechts Links L1 Links (PS4) , so wird die Schwerkraft im Spiel um einiges runtergeschraubt. Jetzt könnt ihr ganz einfach auf z.b. Häuserdächer springen oder einfach ein paar unachtsamen Passanten einen Schrecken einjagen.

Sims 3: mit Obst zum Babyglück

Es ist eigentlich kein Cheat im klassischen Sinne, allerdings ist es trotzdem eine Möglichkeit das Spiel zu beeinflussen. Denn wenn euer Sim in die Sims 3 schwanger ist, könnt ihr mithilfe von Äpfel und Wassermelonen sowohl die Anzahl als auch das Geschlecht des Kindes beeinflussen. Der Trick funktioniert wie folgt: lasst ihr euren Sim einen Apfel essen, kriegt ihr einen Jungen. Esst ihr hingegen eine Wassermelone, wird es ein Mädchen. Je nachdem wie viel ihr von diesen Dingen esst, bekommt ihr auch die passende Anzahl an Kindern. Also: 3 Äpfel = 3 Jungen und 3 Wassermelonen = 3 Mädchen.

Assassins Creed 3: ein Truthahn an eurer Seite

Was gäbe es besseres, als einen Begleiter in der Welt von Assassins Creed 3 zu haben? Richtig, einen Truthahn als Weggefährten. Diesen könnt ihr euch in Davenport aneignen, denn dort findet ihr einen Truthahn dessen Federn ein wenig so aussehen wie unsere Assassinen-Kluft. Stellen wir uns direkt vor unseren gefiederten Freund und geben den berühmten Konami-Code ein, Oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, B, A, Start, so folgt uns der Truthahn als Begleiter durchs Spiel.

Resident Evil 2: Tofu Survivor

In Resident Evil 2 für die N64, gibt es einen geheimen Charakter welcher sich nur über einen Cheat-Code freischalten lässt. Undzwar ist dieser Charakter ein Stück Tofu welches ursprünglich dazu gedacht war, die Kollisionsabfrage der Spielerfigur zu testen. Nichtsdestotrotz könnt ihr, indem ihr im Ladebildschirm folgenden Code eingebt: Hoch, Runter, Links, Rechts, Links, Links, Rechts, Rechts, L, R, Hoch, Rechts, Runter, Links, so könnt ihr als ein Stück Tofu spielen. Darüber hinaus kommt der Tofu-Block sogar mit seinem eigenen Spiel-Modus daher, dem „The Tofu Survivor“ Modus. Dieser Modus ist genau so aufgebaut wie der schon in RE 2 enthaltene „The 4th Survivor“ Modus, in welchem ihr unter Zeitdruck zu einem Helikopter gelangen müsst um Racoon City zu retten.