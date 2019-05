A Plague Tale Innocence – Komplettlösung und Walkthrough: Alle Rätsel – Kapitel 4: Der Lehrling

Hier geht es zurück zur Übersichtsseite der Komplettlösung.

Kapitel 4: Der Lehrling

Erreicht Laurentius Hof

Die Umgebung versteckt einige nützliche Dinge. Wenn ihr fertig erkundet habt, folgt der schlammigen Straße, bis ihr auf die Inquisition trefft. Versteckt euch im hohen Gras, bis die zweite Wache abgezogen ist. Werft dann einen Stein auf die Metallobjekte linker Hand und wartet, bis die Wache ihre Untersuchung abgeschlossen hat. Schleicht dann an ihr vorbei, während sie zu ihrem Posten zurückkehrt.

Begebt euch rechts von der nächsten Wache hinter die Gruppe Baumstümpfe, nehmt den Topf der dort steht und werft ihn hinter die Wache. Während diese das Geräusch untersucht, könnt ihr unbemerkt an ihr vorbeikommen. Links findet ihr eine Truhe mit Materialien, die ihr öffnen könnt während die Wache euch den Rücken kehrt.

Ansonsten solltet ihr geradeaus weiterlaufen und das hohe Gras nutzen um euch zu verstecken. Lenkt die Wache mit einem gezielten Stein auf den Eimer links von euch ab und weist Hugo an durch das Loch ins Haus zu kriechen. Er öffnet das Fenster für euch und ihr könnt, nachdem die Wache erneut abgelenkt wurde, das Haus betreten. Werft einen Topf durch das Loch in der Wand um die Wache abzulenken und versteckt euch, von der Tür aus rechts, im hohen Gras. Schleicht an der Brücke vorbei. Nun müsst ihr durch das Gebäude zur rechten Seite schleichen, in dem zwei Wachen patrouillieren.

Vorbei an den Wachen

Die Wache auf der Balustrade entdeckt euch recht schnell. Wartet bis sie auf dem Rückweg zu ihrer Position ist, um dann nach links hinter die Baumstämme zu schleichen. Geht weiter, bis ihr die zweite Wache entdeckt. Lenkt sie mit einem Topf ab und klettert aus dem Fenster. Dort findet ihr eine Werkbank. Folgt nun weiter der Straße, bis ihr zu einer Reihe Hecken kommt. Lauft im Schutze dieser Hecken weiter geradeaus, bis ihr zu einem Bauernhaus kommt. Betretet es durch die Tür oder das Fenster, sammelt alle Materialien ein und klettert aus dem Fenster weiter. Versteckt euch im hohen Gras und wartet bis die Wache, die ihren Rundgang macht an euch vorbeigelaufen ist. Lenkt dann die stationäre Wache mit einem Topf ab und schleicht weiter durch das hohe Gras nach links. Dort steht eine Wache, die eine Truhe bewacht. Lenkt sie ab, schnappt euch die Materialien und schleicht weiter geradeaus.

Durchs hohe Gras begebt ihr euch nun weiter, bis ihr auf zwei Wachen trefft. Lenkt beide zeitgleich ab, indem ihr Steine auf die Töpfe links und dann die Rüstungen rechts werft. Wenn beide abgelenkt sind, schleicht ihr euch zum nächsten hohen Gras.

Von hier aus könnt ihr euch weiter nach vorne schleichen, sobald die beiden anderen Wachen euch den Rücken zukehren. Läuft die patroullierende Wache links von euch wieder zurück zu ihrem Startpunkt, könnt ihr rechts an der Mauer entlang zum nächsten hohen Gras schleichen und dann rechts weiter in die Ruine hinein. Klettert durch das Fenster, das mittig zu sehen ist und ihr seid in Sicherheit.

Nach der kurzen ruhigen Sequenz, in der ihr mit Hugo auf dem Rücken der Berg hinauflauft, erreicht ihr ein Feld voll mit toten Schweinen. Lauft die mit Holz ausgelegte Straße entlang und rechts und links von euch werden Ratten aus dem Boden hervorbrechen. Lasst euch davon nicht beirren und rennt einfach weiter, bis ihr zu einer Fackel kommt. Wendet euch nach links und schießt das Schloss von der Halterung vor euch ab. Daraufhin werden die Ratten von den Schweinskadavern und Fässern erschlagen und ihr könnt weiter.

Folgt der Straße, bis ihr zu einem Feuer gelangt. Nehmt euch einen Stock, entzündet ihn an einer der Fackeln ein Stück weiter vorne und bahnt euch euren Weg durch die Ratten nach links zu dem Lagerfeuer. Wiederholt das noch einmal, bis ihr zu einem Wagen gelangt, an dem eine der Feuerschüsseln hängt. Schiebt diesen Wagen bis zum Eingang des Hofes.

Der Hof

Erkundet die Umgebung nach Materialien und betretet dann das Gebäude, indem ihr Hugo durch das Fenster an der linken Seite des Gebäudes schickt. Er öffnet euch die Tür und ihr könnt das Haus durchkämmen. Praktischerweise hat es auch einen Werkzeugtisch, den ihr nutzen könnt. Betretet das Obergeschoß und öffnet die erste Tür an der linken Seite und ihr erlebt ein Gespräch mit Meister Laurentius mit. Verlasst ihr nach diesem Gespräch das Zimmer, ist das erste Geschoss von Ratten besetzt. Ihr könnt diese mit den Schinken, die an der Wand hängen, ablenken. Dazu müsst ihr allerdings zuerst die Laterne mit eurer Schleuder zerstören, da die Ratten sonst den Schinken nicht anrühren werden

Verlasst das Haus und betretet die Scheune. Auch hier sind lauter Ratten. Lukas wird anmerken, dass ihr Fleisch benötigt, um die Ratten abzulenken, tot oder lebendig. Nutzt den Getreidesack, der auf dem Feld herumliegt, um das Schwein in die Scheune zu locken. Lukas wird dann die Tür schließen. Betretet die Scheune über eine Leiter an der rechten Seite und schießt das Licht aus. Die Ratten stürzen sich nun auf das Schwein und ihr könnt durch eine Falltür das Alchemie-Labor betreten. Lukas wird euch um einige Materialien bitten, die ihr ihm bringen müsst. Kombiniert sie auf seine Anweisung und ihr erhaltet Ignifer.

Die Ratten haben Labor entdeckt und kommen herein. Rüstet im Munitionsmenü Ignifer aus und schießt es mithilfe eurer Schleuder auf das Lagerfeuer vor euch, um die Ratten zu vertreiben. Wiederholt dies, nachdem ihr die Treppe hinaufgelaufen seid und macht euch so den Weg zur Leiter frei. Verlasst die Scheune und schießt mit Ignifer auf das Lagerfeuer im Hof um den Weg zum Haus freizumachen. Dies startet ein Zwischensequenz, in der das Haus explodiert. Die drei Waisen müssen fliehen. Um den Ratten zu entgehen müsst ihr dem Pferd hinterherrennen und den Weg mithilfe von Ignifer und den auf der Strecke positionierten Heuballen freimachen. Schießt danach auf die Flügel der Mühle die entflammbar sind und rennt unter ihr hindurch, während diese dem Boden nah sind.

Nun müsst ihr einfach nur noch geradeaus rennen, bis die Zwischensequenz einsetzt und Kapitel 4 beendet.

Hier geht es zurück zur Übersichtsseite der Komplettlösung.