A Plague Tale: Innocence – Komplettlösung und Walkthrough: Alle Rätsel – Kapitel 2: Die Fremden

Suche Hilfe

Folgt der Straße, bis ihr die Stadt betretet. Biegt bei der ersten Kreuzung links ab, folgt der Straße und geht dann erneut links. Wenn ihr erneut links entlanglauft, kommt ihr zu einer Gruppe Häusern, die mit weißen Kreuzen markiert sind. Überquert den Platz nach links. Geht ihr danach rechts weiter, könnt ihr Hugo einen Apfel pflücken, um die Trophäe “Knurrender Magen ade” abzustauben.

Für die Hauptstory geht es geradeaus weiter, bis ihr auf einem offenen Platz ankommt, was einen kurzen Clip startet.

Entkommt den Dorfbewohnern

Nach diesem müsst ihr den Dorfbewohner entkommen. Rennt geradeaus und biegt dann erst links und dann rechts ab. Hier könnt ihr in einem Haus Zuflucht suchen. Den Dorfbewohner, der das Haus betritt, könnt ihr mit einem Stein ablenken. Schleicht die Treppen hinauf und aus der Tür hinaus. Danach geht ihr rechts und dann links über eine Mauer um den Dorfbewohnern zu entkommen. Betretet die Scheune und ihr findet einen Karren. Schiebt ihn an die Wand hinter euch und erklettert ihn.

Schießt nun die Kiste von der Decke und schiebt sie an die Wand, um die Scheune zu verlassen. Folgt der Straße geradeaus und dann nach links. Hugo erklettert dort auf eure Anweisung hin die Leiter am Ende des Hofes. diese bricht nun aber ein. Wendet euch nach links und springt über die Absperrung. Schießt nun mit eurer Schleuder den Käfig von der Decke und Hugo wird ihn euch herunterwerfen. Erklimmt ihn und wendet euch nach rechts. Belauscht versteckt die Unterhaltung und wendet euch dann nach links, bis ihr auf weitere Dorfbewohner trefft. Lenkt den ersten der beiden ab, indem ihr einen Stein auf die Pfannen rechter Hand werft. Schleicht an ihm vorbei, lenkt den zweiten mit einem Topf ab und rennt weiter geradeaus, bis ihr an eine Tür gelangt. Öffnet diese, durchquert das Zimmer und lasst Hugo aus dem Fenster klettern, um für euch die Tür zu öffnen.

Folgt der Straße bis ihr in einer Sackgasse landet. Dort öffnet euch eine Bürgerin die Tür und versteckt euch vor den ankommenden Soldaten. Die Frau weist euch an eure Kleidung zu wechseln. Geht in den oberen Stock und öffnet die Truhe vor dem Bett. Zieht euch um und sprecht dann erneut mit der alten Frau. Danach könnt ihr eure Schleuder upgraden, indem ihr Material aus dem Hof sammelt und auf der Werkbank verwertet.

Folgt und rettet Hugo

Nachdem Hugo erfährt das die Mutter der beiden gestorben ist, rennt er weg. Folgt ihm den Weg entlang und über zwei Mauern. Wenn ihr eine Treppe erreicht, wendet euch nach rechts und springe dann erneut links über eine Mauer um das geschlossene Tor zu umgehen. Ihr erhaltet die Warnung, dass Hugo angegriffen wird. Lauft auf das Symbol zu und ihr erreicht einen Hof, auf dem Hugo von einem Dorfbewohner attackiert wird. Tötet den Dorfbewohner mit einem Schuss auf den Kopf und eilt weiter Hugo hinterher.

Er steht auf dem Platz vor der Kirche und wird attackiert. Nun startet der erste kleine Bosskampf des Spiels. Aber Vorsicht! Er muss euch buchstäblich nur einmal treffen um euch zu töten, also achtet an erster Stelle darauf, immer außerhalb seiner Reichweite zu bleiben. Ihr besiegt ihn, indem ihr ihm zuerst alle Rüstungsteile abschießt und danach einen gezielten Kopfschuss landet. Dabei könnt ihr einfach immer mit eurer Schleuder auf ihn zielen, bis sie ein Rüstungsteil fokussiert und gelb aufleuchtet. Außerdem bleibt der Ritter nach starken Schlägen von oben für eine kurze Weile im Boden stecken, ein guter Moment um ihn seiner Rüstung zu erledigen. Habt ihr den Ritter getötet, endet der zweite Akt mit einer Cut-Szene

