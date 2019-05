A Plague Tale: Innocence – Komplettlösung und Walkthrough: Alle Rätsel und Lösungen

A Plague Tale: Innocence ist ein lineares Spiel, das viel Fokus auf Schleichpassagen und Rätsel legt. Wir durften das Spiel bereits vor Release spielen und haben für euch eine Komplettlösung zusammengestellt, in der wir die Lösung zu allen Rätseln und Spielinhalten für euch parat haben. Die Sammelobjekte, wie Geschenke und Kuriositäten, haben wir nicht mit eingebaut, ihr könnt aber hier zeitnah einen Artikel erwarten. Die Routen die wir euch im Folgenden beschreiben zeigen den schnellsten Weg durch die Hauptgeschichte, wir raten euch trotzdem auch den Rest der Level von Plague Tale zu erkunden, da es sowohl Materialien, als auch Sammelobjekte zu entdecken gibt. Solltet ihr nur nach allgemeinen Tipps zum Einstieg suchen, gibt es bei uns auch einen Guide mit Tipps und Tricks für Anfänger.

Die Komplettlösung ist noch nicht ganz vollständig, wir updaten diese jedoch so schnell wie möglich für euch!

Komplettlösung

Was ist A Plague Tale: Innocence?

Die Story von A Plague Tale: Innocence spielt in einer alternativen Version des 14 Jahrhunderts. Genauer gesagt: 1349. In Frankreich tobt die Pest und dann kommt noch die Inquisition hinzu. Ganz zu schweigen von den ganzen Ratten, die sich sonderbar aggresiv verhalten. Mitten in dieses Chaos werden die beiden Adelskinder Hugo und Amicia geworfen. Hugo, der quasi getrennt von seiner großen Schwester erzogen wurde, wird aus irgendeinem Grund von der Inquisition gesucht. Und die machen auch keinen Halt vor dem privaten Anwesen der Familie. Obendrauf töten sie auch noch die Eltern der beiden. Amicia und ihr kleiner Bruder entkommen und sind von hier an auf der Flucht.

Das Action-Adventure von Asobo Studio legt den Fokus größtenteils auf die packend erzählte Story und die interessanten Charaktere, die wir extrem schnell ins Herz schließen. Die Gameplay-Mechaniken sind allerdings ebenfalls sehr abwechslungsreich und überraschend. In unserer Komplettlösung versuchen wir euch die Rätsel, die von größtenteils einfach, bis durchaus fordernd rangieren, so anschaulich wie möglich aufzulösen.

Die Steuerung

Wir haben Plague Tale sowohl mit Controller als auch mit Maus und Tastatur gespielt und finden beides gut umgesetzt. Unten angehängt haben wir die Controller-Steuerung, damit ihr einen Überblick erhaltet:

Zentrales Spielelement ist eure Schleuder. Mit ihr schießt ihr regelmäßig verschiedensten Projektile, um beispielsweise Gegner zu attackieren oder Rätsel zu lösen. Auf der PC-Steuerung wird das mit den Maustasten geregelt, auf dem Controller ist es die typische Shooter-Steuerung mit LT/RT und L2/R2. Andere wichtige zentrale Funktionen, wie Schleichen und Sprinten haben ebenfalls gut erreichbare Tastenbelegungen, sowohl mit Gamepad als auch mit Tastatur. Die Einstellungen könnt ihr aber bei Bedarf natürlich auch in den Einstellungen ändern.

Gameplay-Mechaniken

Wir haben es schon erwähnt, die Schleuder steht im Mittelpunkt. Ihr könnt sie nutzen um Gegenstände von der Decke zu schießen und damit Ratten abzulenken/zu vertreiben. Auch könnt ihr Waffen damit töten, im späteren Spielverlauf auch solche mit Helm oder Rüstung. Das Spiel führt dabei immer neue Munitionsarten ein, die ihr nutzen könnt, um verschiedene Ziele zu erreichen. So gibt es beispielsweise Ignifer, mit dem ihr über weitere Entfernungen entflammbare Gegenständen anzünden könnt. Ebenso interessant ist Devorantis. Die Funktionen all dieser Ausrüstungen zu erklären, wäre vermutlich ein milder Spoiler, weshalb wir das an dieser Stelle nicht tun. Seid aber versichtert, dass das Spiel eine ausreichende Menge von Schleuder-Mechaniken bereithält.

Ansonst ist Schleichen das Kernelement im Spiel, allerdings könnt ihr auch durchaus auch Kämpfen. Der offene Kampf ist allerdings recht schwer, da ihr direkt sterbt sollte euch eine Wache zu nahe kommen.

Sammelobjekte

Diese Schleuder könnt ihr auch upgraden. genau wie Beutel und weiteres. Genau diesen Beutel braucht ihr nämlich, um Materialien aufzusammeln, mit denen ihr dann wiederum Schleuder und Ausrüstung verbessern oder oben genannte Munition herstellen könnt. Apropos Aufsammeln: Plague Tale bietet euch zusätzlich drei unterschiedliche Sammelobjekte.