A Plague Tale: Innocence – Tipps und Tricks für Anfänger im Guide

A Plague Tale: Innocence ist grundsätzlich ein recht eingängiges Spiel, mit Mechaniken die im Regelfall einfach zu verstehen sind. Wir haben das Spiel bereits durchspielen dürfen und denken trotzdem das es den einen oder anderen wichtigen Tipp gibt, der euch das Leben ein wenig leichter machen wird. Wir haben alles was wir gerne vor dem Start des Spiels gewusst hätten in unserem Guide für Anfänger zusammengefasst, so dass ihr mit unseren Tipps sicher fahrt.

Die besten Upgrades für eure Schleuder

Grundsätzlich lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster wenn man behauptet die Upgrades für Schleuder, Beutel etc. haben keine allzu weitreichenden Auswirkungen. Wir raten definitiv dazu den Beutel zuerst upzugraden. Wer aufmerksam durch die Spielwelt reist, findet nämlich eine Menge Ressourcen. Und wenn der Beutel voll ist, muss man diese leider liegen lassen, was schade ist, da die verschiedenen Bomben und Geschosse, die ihr mit Alchemie-Materialien herstellen könnt immer wieder sehr nützlich sind. Zu vernachlässigen ist unserer Meinung nach der Zweig, der Werkzeuge und Werkzeugtische überflüssig macht. Werkzeuge hatten wir während unseres Playthroughs eigentlich immer genug und Werkzeugtische tauchen regelmäßig auf, weshalb ihr höchstens ein paar Minuten schneller euer Upgrade erhalten werdet.

Die Fähigkeiten, die eure Schleuder verbessern lohnen sich besonders wenn ihr gerne Gegner(gruppen) mit eurer Schleuder ausschalten wollt, da hier durchaus auch Schnelligkeit gefragt ist. Wir finden den unteren der beiden Skill-Trees deutlich sinnvoller, da hier jede Fertigkeit eine Verbesserung darstellt. Die Munitionstasche zu verbessern ist ganz nützlich, aber Steine sind uns quasi nie ausgegangen, weshalb ein Upgrade auf Stufe 2 oder gar 3 nicht unbedingt notwendig ist.

Verschiedene Lösungsansätze

Wir haben es bereits angeteasert: Plague Tale bietet euch die Möglichkeit entweder an Gegnern vorbeizuschleichen oder (mehr oder weniger) zu kämpfen. Der offene Kampf ist nicht zu empfehlen, da ihr automatisch in einer Cutscene-Sequenz sterbt, wenn ein bewaffneter Gegner euch zu Nahe kommt und entdeckt. Aus passender Distanz könnt ihr aber durchaus zwei Gegner von hinten mit der Schleuder angreifen und ausschalten bevor sie euch nah genug kommen.

Die Rätsel allerdings sind im Regelfall recht geradlinig und bieten nur einen einzigen Lösungsweg. Normalerweise sind diese machbar, das eine oder andere Rätsel ist aber durchaus auch einigermaßen anspruchsvoll.

Es gibt immer einen Weg

Plague Tale stellt euch im späteren Spielverlauf immer mehr Mixturen zur Verfügung, die ihr nutzen könnt, um weiterzukommen. Besonders Somnum und Luminosa sind hierbei nicht gerade ressourcensparend. Wir haben jedoch keine der beiden Mixturen jemals zwingend gebraucht. Beinahe alle Schleichpassagen lassen sich durch Nachdenken und Kreativität lösen. Sollten also die Ressourcen knapp werden, könnt ihr euch sicher sein: Es gibt beinahe immer einen “kostenlosen” bzw kostensparenden Weg aus der Patsche. Das gilt nicht unbedingt für Ignifer, Devorantis und mit Abstrichen auch Odoris, die lassen sich manchmal nicht vermeiden.

Haltet eure Augen offen!

Unser letzter Tipp ist: Achtet nicht nur auf eure Position, sondern auch auf die eurer KI-Gefährten. Falls ihr euch im Licht befindet aber Hugo oder einer der anderen Begleiter nicht, können die Ratten diese trotzdem attackieren und damit das Spiel für euch beenden. Plague Tale bietet nämlich keine Schnellspeicheroption, sondern Checkpunkte. Diese sind meist fair gesetzt, trotzdem gilt es das immer im Auge zu behalten.

Allerdings bezieht sich diese Überschrift auch auf den Rest der Spielwelt. Es gibt eine ganze Menge zu finden: Geschenke, Kuriositäten und Blumen für Amicia. Außerdem liegen überall jede Menge Crafting-Materialien herum. Die Umgebung ausführlich zu erkunden ist also definitiv kein Fehler. Vor allem das sie auch noch extrem schön und detailreich gestaltet ist. Wir hoffen das unsere Tipps im Guide euch geholfen haben und wünschen euch viel Spaß mit A Plague Tale: Innocence.