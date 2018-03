Agony: Der Trip in die Hölle wurde kurzfristig verschoben

Eigentlich sollte das Survival-Horrorspiel Agony bereits in zehn Tagen offiziell erscheinen. Jetzt haben die Entwickler den Titel bereits zum zweiten Mal verschoben.

Agony: Auf unbekannte Zeit verschoben

Bereits am 30. März 2018 sollte euch Agony eigentlich in Hölle schicken, um ihr wieder zu entfliehen. Der Titel wurde allerdings kurzfristig auf unbekannte Zeit verschoben. Auf der Kickstarter-Seite gaben die Entwickler an, dass sie noch weiter an dem Spiel arbeiten wollen. Wie lange sie für den letzten Feinschliff brauchen werden, haben sie noch nicht bekannt gemacht. Weiter geben sie an, den Spielern so die bestmögliche Erfahrung bieten zu wollen.

Agony schickt euch als gequälte Seele auf eine Reise durch die Hölle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn eure Aufgabe ist es aus der Hölle zu entkommen. Dabei könnt ihr verschiedene NPC’s kontrollieren und euch so einen Weg aus den düsteren Höllengängen zu bahnen. In der vergangenen Zeit gab es schon einiges an Gameplay zu sehen. Was wir bis dato sehen konnten wirkt schon beim Zusehen ziemlich angsteinflößend und verstörend. Also eine perfekte Voraussetzung für ein gelungenes Horror-Survivalspiel.

Die Entwickler verkündeten zudem, dass Agony es durch alle Einstufungsorganisationen für Jugendschutz geschafft hat und somit auch hierzulande ungeschnitten erscheinen wird. Hier könnt ihr euch noch ein ca. 10-minütiges Gameplayvideo zu dem Titel ansehen, falls ihr noch nichts davon gehört haben solltet. Erscheinen wird der Horrortrip für PC, PS4 und Xbox One.