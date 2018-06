Agony Unrated: Entwicklung eingestellt aufgrund finanzieller Probleme

Die Entwickler der Madmind Studios wollten mit “Agony Unrated“ eigentlich eine unzensierte und erweiterte Version des Horror-Titels veröffentlichen. Jedoch mussten die Verantwortlich in einem aktuellen Statement nun einräumen, dass das Projekt aufgrund finanzieller Probleme eingestellt werden musste.

Agony Unrated: Entwicklung eingestellt

Was viele Spieler zuerst voller Spannung erwarteten, musste im Nachhinein harte Kritiken ernten. Der Horro-Titel Agony steckt den Spieler in die Rolle einer verlorenen Seele, welche sich auf der Suche nach Freiheit seinen Weg durch eine bizarre und brutale Version der Hölle bahnen muss. Die ungewöhnlichen Bilder der fast schon perversen Visualisierung der Unterwelt weckten in vielen Spielern das Interesse. Die Hoffnung auf einen sau-gruseligen Horror-Schocker bestand.

Jedoch wurde aus Agony genau das Gegenteil. Das Spiel schaffte es dank schlechter Technik, sowie im quälendem Gameplay den Spieler einfach nur zu nerven. Agony war zu Release ungenießbar und machte einfach keinen Spaß. Auch wenn nun Patches veröffentlicht wurden, die die Fehler des Spiels ausmerzen sollen ist Agony immer noch kein gutes Spiel. Dies sahen wohl auch Spieler weltweit so und ließen das Ganze lieber in den Regalen stehen. Demnach stecken die Entwickler der Madmind Studios nun wohl in finanziellen Schwierigkeiten.

Dies entnahm man aus einem aktuellen Statement des Studios. In diesem heißt es, dass die Arbeit an Agony Unrated, welches eine unzensierte und erweiterte Version des Spiel werden sollte, eingestellt werden muss, da finanzielle Probleme bestehen. Die Idee hinter Agony war nicht schlecht, jedoch mangelte es dem Ganzen an der Umsetzung, weshalb die Verantwortlichen der Madmind Studios nun leider mit den Folgen zu kämpfen haben.