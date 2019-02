Alles über die Red Dead Redemption 2 Mini Games

Rockstar Games ist aus gutem Grund ein beliebtes Studio. Spiele wie Red Dead Redemption 2 lassen uns stundenlang vor der Konsole sitzen, weil sie voller Dinge sind, die wiederholtes Spielen erfordern und wir alle haben es mit GTA 5 schon erlebt. Rockstar ist ein Team, das weiß, was es tut. Aber keine Spielwelt ist so großartig wie die in Red Dead Redemption 2 und auf die Mini Spiele freuen sich die meisten. Red Dead Redemption 2 hat vier Minispiele, die ihr absolvieren müsst, um die Hobby Horse Trophäe freizuschalten und der 100-prozentigen Fertigstellung einen Schritt näher zu kommen. Diese vier Minispiele sind: Blackjack, Poker, “Five Finger Fillet”, Domino. Hinzu kommen die Freizeitbeschäftigungen Jagen und Fischen. In diesem Leitfaden listen wir alle vier Minispiele auf und verraten, wo ihr sie findet, damit ihr diese Trophäe freischalten könnt.

Mini Spiel: Casino Blackjack

Blackjack ist eines der bekanntesten Casinospiele, auch wenn es manchmal mit dem Kartenspiel Baccarat verwechselt wird, wohl weil es bei beiden Spielen einen bestimmten Kartenwert zu erreichen gilt: 9 bei Baccarat und 21 bei Blackjack. Während Baccarat eher als Glücksspiel anzusehen ist, kann die richtige Strategie beim Blackjack entscheidend sein.

Wo im Spiel Blackjack gespielt werden kann

Ihr könnt Blackjack in den Salons von Rhodos und Blackwater spielen. Ihr könnt aber auch Blackjack mit euren Bandenmitgliedern im Camp spielen.

Mini Spiel: Casino Poker

Poker in RDR2 zu spielen kann sehr aufregend sein. Mit einem guten Blatt könnt ihr euch auf eure Einsätze verlassen, aber ihr könnt selbst mit einem schlechten Kartensatz durchkommen. Wenn ihr vorher noch nie Poker gespielt habt, gibt es hier Regeln und Strategien, die euch vielleicht behilflich sein können.

Wo im Spiel gespielt werden kann

Es gibt Pokertische in Großstädten wie Valentine & St. Denis. Ihr könnt auch gegen Bandenmitglieder im Lager spielen und bluffen.

Mini Spiel: Five Finger Fillet

Five Finger Fillet ist ein weiteres Spiel, das vom Klassiker der letzten Generation zurückkehrt. Es ist ein Spiel, das eine gute Hand-Augen-Koordination erfordert. Achtet auf die Tasten, die ihr drücken müsst, damit ihr keine Fehler macht. Diese ändern sich, wenn die Einsätze höher sind.

Wo im Spiel Five Finger Fillet gespielt werden kann

Ihr könnt Five Finger Fillet im Lager oder in Städten oder Außenposten wie Strawberry und dem Van Horn Trading Post spielen.

Mini Spiel: Domino

Neu bei Red Dead Redemption 2 könnt ihr im Basislager mit Freunden volle Domino-Spiele spielen. Diese können sehr lange dauern, denn um Punkte in Dominosteinen zu erhalten, erhält man den Gesamtnennwert, der am Ende jeder Runde auf den Dominosteinen des Gegners verbleibt. Die Regeln sind einfach und ihr könnt nur einen Dominostein neben einen anderen setzen, der die gleiche Nummer teilt. Ihr verbringt mindestens eine halbe Stunde mit einem vollen Spiel, je nachdem wie schwierig es ist, den Gegner zu schlagen.

Wo im Spiel Domino gespielt werden kann

Ihr könnt Domino in St. Denis, Blackwater oder im Camp spielen.

Mini Spiel: Jagen

Der Verkauf von Tierfleisch, Fellen und Eiern ist eine ertragreiche Einkommensquelle in Red Dead Red Redemption 2. Händler werden gutes Geld für hochwertiges Fleisch und Pelz zahlen. Die Jagd ist eines der lukrativsten und wichtigsten Minispiele in RDR2. Die Materialien und das Fleisch, das ihr von der Jagd erhaltet, können gegen Geld verkauft oder als Proviant im Lager verwendet werden. Ihr könnt euer Adlerauge benutzen, um Tierspuren zu suchen und zu verfolgen. Dies ist sehr nützlich, wenn sich das Tier, welches ihr jagt, schnell bewegt oder sich sehr gut tarnt.

Wo im Spiel gejagt werden kann

Legendäre Tier-Positionen werden in eurer Karte nach Abschluss des Kapitels 2 markiert – Tritt ab, mit gesenktem Haupt. Ihr findet sie als Tiere mit einer Krone auf der Karte. Allerdings könnt ihr das legendäre Tier nicht finden, wenn ihr einfach nur herumgehen. Ihr müsst Hinweise finden, die als Fragezeichen in der Karte markiert sind. Es leuchtet auch gelb, wenn ihr das Adlerauge verwenden.

Mini Spiel: Fischen

Fischen ist ein weiteres produktives Minispiel in RDR2. Nach einer Mission erhaltet ihr Zugang zur Angelrute, also lasst euch nicht stressen. Versucht so viele verschiedene Angelplätze wie möglich und so viele Arten von Ködern wie möglich zu finden. Käse, Brot und Würmer sind großartig, um kleine Fische zu fangen, die Arthur zwar nach dem Kochen zwar einige Boni bringen, die großen Fische warten aber mit besonderen Belohngen auf.

Wo im Spiel gefischt werden kann

Dieses Mini Spiel scheint eine Art Quest zu sein. Deswegen müsst ihr selbst herausfinden, wo sich die besten Angelplätze befinden.