Amazon Prime Day 2019: Diese Angebote dürft ihr nicht verpassen – Die besten Deals *Update*

Amazon Prime: Alles zum Premium-Dienst – Vorteile, Kosten, Anmeldung

Heute startet der Amazon Prime Day! Innerhalb der nächsten zwei Tage könnt ihr auf Amazon viele Angebote abgreifen, vorausgesetzt ihr seid Prime-Mitglied. Wir erklären euch wie ihr euch anmeldet, was ihr für Vorteile erhaltet und wie es mit den Kosten aussieht. Was sind die Vorteile von Amazon Prime? Mit Amazon Prime habt ihr neben dem gratis Premiumversand auch Zugang zu Prime Video, Prime Reading und auch einigen weiteren Vorteilen. Wir zeigen euch genau, was ihr erhaltet und warum e