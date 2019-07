Seit 2015 findet jedes Jahr im Sommer der Amazon Prime Day statt. Wir verraten euch die Antworten auf alle Fragen, die es zu diesem speziellen „Day“ gibt.

Was ist der „Amazon Prime Day“?

Wie bei jedem Online-Versand gibt es auch bei Amazon jede Menge Sonderangebote. Besonders lohnenswert ist für Amazon Prime-Kunden der Amazon Prime Day. An diesem Tag gibt es am laufenden Band neue Angebote, manchmal sogar im 5-Minuten-Takt. Einige Angebote verrät Amazon schon im Voraus, während andere nicht vorher bekannt gegeben werden. Einige Angebote sind maximal 10 Stunden verfügbar. Das sind die sogenannten Blitz-Angebote.

Warum sich das lohnt? Weil die Rabatte bis zu 70 % Preisnachlass bieten. Also schauen viele Schnäppchenjäger am Prime Day regelmäßig nach, welche Angebote für sie interessant sind. Dabei gibt es alles mögliche: Von Kleinkram bis zu Luxus-Marken-Artikel. Letzes Jahr waren es über 100.000 Angebote, also ist wirklich für jeden was dabei.

Wann fängt der Prime Day an und wie lange geht er?

Der Prime Day 2019 hat schon angefangen. Genau heute, Montag den 15.07. um 0:01, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Dauer ist dieses Jahr fast doppelt so lang, denn er endet erst Morgen, also Dienstag, den 16.07. um 23:59. Also sind es 48 Stunden, sodass man meinen könnte, der „Prime Day“ 2019 müsste in „Prime Days“ unbenannt werden.

Wer kann beim Prime Day mitmachen?

Jeder, der den Amazon Prime-Dienst hat. Wer ihn nicht hat, der kann ihn unkompliziert holen und sein Konto aufwerten. Die Angebote des Prime Days gelten dann auch für die Kunden, die den kostenlosen Probemonat von Amazon Prime nutzen. Praktisch für alle, die ein Schnäppchen gesehen haben und es haben wollen. Natürlich kann man auch als gewöhnlicher Kunde die Artikel kaufen, allerdings sind diese dann ohne Rabatt.

Wo ist der Haken?

Die Angebote gelten nur so lange, wie Amazon die Artikel vorrätig hat. Also ist die Devise bei heißbegehrten Artikeln, so schnell wie möglich zu sein und vor allen anderen Kunden zu bestellen. Hinzukommend können die Angebote auch vor Ende des Prime Days vorbei sein. Bei den Blitz-Angeboten muss man besonders schnell sein und den Überblick bei über 100.00 Artikeln zu behalten, fällt nicht einfach.