„and1“ gewinnt den ersten Spieltag des Caseking Community Cups

Der erste Spieltag des Caseking Community Cup ist letzten Freitag zu ende gegangen. Es gab viele spannende und Interessante Spiele über den gesamten Abend. Das Finale konnte das Team and1 mit dem MVP André ‘Kirby’ Kempa – der im CS:GO-Team der Unicorns of Love mitspielt – mit 1:0 gegen WINgame für sich entscheiden. Kirby übertrug das Spiel auf seinem Stream für 17.000 Zuschauer live und konnte bei dem 16:4 Sieg mit einer K/D-Ratio von 1.81 glänzen.

Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite dafür.



In 4 Tagen geht es aber schon in die nächste Runde. Meldet euch also frühzeitig an und sichert euch mit euren Teams die Plätze, denn die Saison hat gerade erst begonnen und jedes Team hat noch die Chance auf die 300 Euro Preisgeld.

Weitere Informationen zum Turnier, den Spieltagen und den Ergebnissen findet ihr auf der Turnierseite zum Caseking Community Cup.

Wir freuen uns auf euch!