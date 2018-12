Angekündigt! Wargaming bringt Pagant Online einen Diablo MOBA Hybrid

Wargaming, die Macher hinter beliebten Kriegssimulationen wie World of Tanks stellten kürzlich ihren neusten Titel vor. Zusammen mit Mad Head Games schrauben die Entwickler an einem diablo-esken, action-RPG Lootfest. Pagan Online heißt der Titel und soll sogar MOBA-Elemente in die bekannte Formel integrieren.

Pagan Online

Für alle die bisher noch nichts von Pagan Online gehört haben: In einem klassischen Hack and Slash Rollenspiel, schlüpft ihr in die Rolle eines vorgefertigten Archetypen und stellt euch den feindlichen Armee. In bester Diablo Manier steht euch dabei ein Arsenal an brachial animierten Fähigkeiten zur Verfügung. In einem Combo-System reiht ihr die Kräfte aneinander um mächtige Synergien zu entfesseln. Hierbei wollen die Entwickler Erkenntnisse aus dem MOBA Genre zur Anwendung bringen. Daher wird Pagan Online auch als ein „action RPG und MOBA-lite combo“ beworben. Platziert wurde das ganze in ein Fantasy Setting, dass sich stark vorchristlicher Mythologie bedient.

Aktuell befindet sich Pagan Online in der Trials Phase der Entwicklung. Das bedeutet ihr könnt euch als Tester auf der Website anmelden und mit glück schon in die Alpha reinzocken. Hier der Ankündigungstrailer:

Das Live-Spiel soll episodisch erweitert werden und so durch die „Battle Chapters“ stets frisch und aktuell bleiben. Der Gestern veröffentlichte Gameplay Trailer bestätigte nun, dass Torchlight und Diablo inoffiziellen Nachwuchs erwarten.