Animal Crossing: Alle Infos & Gerüchte zum Release 2019

Es ist soweit: Nach langem, sehnsüchtigem Warten könnte Nintendo uns endlich neuen Spielspaß bringen. Es wurde preisgegeben, dass uns ein neues Animal Crossing Spiel für die Nintendo-Switch 2019 erwartet. Hier einmal alle Infos und Gerüchte im Überblick.

Egal ob Jung oder Alt, mit der Animal Crossing Reihe hatte Nintendo definitiv Erfolg. Von Animal Crossing Wild world (2005) und Animal Crossing New leaf (2012) wurden bereits ca. 11 Millionen Exemplare verkauft. Neben Animal Crossing Let’s go to the city (2008) als Spiel für die Wii, veröffentlichte Nintendo 2017 Animal Crossing Pocket Camp als App für’s Handy. Fans und User sind gespannt und ahnten bereits, dass die Serie noch nicht ihr Ende genommen hat. Ein Hinweis auf das neue Spiel erschien bereits in der App, als eine Aktion startete, bei der man jeden Tag online kommen muss, um eine Nintendo-Switch für sein virtuelles Mobiliar gewinnen zu können. Ein genaues Datum des Release erfahren wir nicht, lediglich, dass jenes Spiel 2019 erscheinen wird.

Wonderful news, campers! We’re giving a boost to our daily bonus gifts! Log in to find fantastic presents such as the Nintendo Switch G item waiting for you. Visit daily from April 26th at 7am BST to May 11th at 6:59am BST to grab all your goodies. #PocketCamp pic.twitter.com/oWQ3PECYk6

— Animal Crossing UK (@AC_Isabelle) April 27, 2018