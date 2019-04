Anno 1800: Alle neuen Features

In den letzten beiden Teilen der Anno Reihe durftet ihr zukunftsgerichtete Szenarien erleben, Anno 1800 führt euch nun in eine vergangene Epoche, so wie es lange von der Community gewünscht wurde. Ihr werdet Teil der Industriellen Revolution und müsst die damit zusammenhängenden Herausforderungen meistern. Alle wissenswerten Neuerungen erfahrt ihr hier. Habt ihr gerade angefangen, das Spiel zu zocken, kann euch unser Anno 1800 Anfänger-Guide mit allen nötigen Infos füttern.

Der Blaupausen-Modus

Die Bauspezialisten und Perfektionsstreber unter euch können sich auf ein Feature besonders freuen. Dank des Blaupausen-Modus‘ ist es nun möglich, Strukturen und Platzierungen zu setzen, ohne sie unmittelbar zu bauen. Der vorläufige Bauplan kann dann im Nachhinein – wenn alle nötigen Ressourcen gesammelt wurden – realisiert werden. Ob ihr nun ein kleines Vorhaben im Sinn habt oder die komplette Insel einteilen wollt, ohne ein unnötiges Risiko der Fehlplanung zu riskieren, der Blaupausen-Modus ermöglicht euch viele neue Anpassungen.

Einflussradien der Gebäude

Eine weitere Neuerung vereinfacht euer Bauvorhaben: Öffentliche Gebäude wie Kirche und Schule haben fortan keine festgesetzten Einflussradien mehr. Entscheidend ist nun die Entfernung zur Straße. Dadurch könnt ihr bei cleverer Führung des Straßennetzes viel freier bauen und die Institutionsgebäude auch an Randbezirke verfrachten. Auch die Felder der Farmen können in Anno 1800 frei platziert werden.

Das Arbeitskraft- und Bevölkerungssystem

Dieses neuartige System ist mit die tiefgreifendste Veränderung der Spieleauskopplung. Ansatzweise schon in Anno 2205 umgesetzt, heißt es auch nun wieder, die richtige Balance von Einwohner-Bedürfnissen und Betriebsführung zu finden. Jede Einwohnerstufe wird einer Arbeiterklasse zugeteilt, die für einen bestimmten Betrieb vorgesehen ist. Auf der ersten Stufe finden sich die Farmer wieder, auf der zweiten die Arbeiter und so weiter. Erfüllt ihr die Wünsche der Arbeiter, steigen sie eine Stufe auf. Die Bedürfnisse der Einwohner wurden deutlich vereinfacht: Statt diverse Ansprüche erfüllen zu müssen, gibt es nur noch die Einteilung in Grundbedürfnisse und Luxus. Um Zeit zu sparen, könnt ihr euch allein auf die Grundbedürfnisse konzentrieren, allerdings kann dies zu Rebellionen führen.

Auch äußere Einflüsse wie Krieg und Luftverschmutzung können die Zufriedenheit der Einwohner senken. Bemerkbar werden solche Veränderungen in den Artikeln der lokalen Zeitung. Die Anno Chronicles spiegelt die derzeitige (Gefühls-) Lage der Einwohner wider. Doch könnt ihr die Berichterstattung beschönigen, indem ihr Einflusspunkte zahlt. Diese sammelt ihr zuvor dadurch an, dass ihr euren Status als Inselherrscher festigt und euer Reich vergrößert. Wie auch an anderer Stelle des Strategiespiels müsst ihr Entscheidungen treffen. Investiert ihr in Militäranlagen oder in die Arbeitsbedingungen der Fabrikarbeiter? Baut ihr einen Industriezweig aus oder betreibt ihr Umweltschutz?

Steckt ihr eine bestimmte Anzahl an Punkten in eine Kategorie, schaltet ihr neue Perks frei, die Spezialisierungen ermöglichen. So könnt ihr eure Insel kulturell ansprechender gestalten, das Militär ausbauen oder die Handelsbedingungen verbessern.

Expeditionen

Ihr könnt nicht nur zu Land, sondern auch zu Wasser tätig werden, indem ihr eure Schiffe auf Expeditionen schickt: Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer solchen Forschungsreise hängt vom jeweiligen Schiffstyp, den Waren und der eingesetzten Crew ab. Während das Schiff unterwegs ist, müsst ihr folgenreiche Entscheidungen treffen, die sich auf die Bilanz der Expedition auswirken. Im Rahmen dieser Erkundungstour besteht auch die Möglichkeit, in eine neu entdeckte Welt einzutauchen, die mit wichtigen Handelspartnern und exklusiven Rohstoffen aufwartet.

In diesem Anno Teil gibt es ausschließlich Wasserschlachten: Die unterschiedlichen Schiffstypen bringen individuelle Vor- und Nachteile mit. Eine kleine Yacht kann größere Linienschiffe ausmanövrieren und jagen, wobei die großen Dampfer mit Verteidigungsanlagen auftrumpfen. Das Ziel eines See-Gefechts besteht darin, den gegnerischen Hafen einzunehmen. Klappt die Eroberung, fällt mit dem Hafen auch die Insel. Habt immer einen Blick auf das Wetter, auch die Windbedingungen können über Sieg und Niederlage entscheiden.

Industrialisierung

Die Industrielle Revolution als Rahmen des Spiels lenkt eure Entscheidungen. Da bestimmte Ressourcen auf den Inseln verteilt zu finden sind, ist die Erschließung weiterer Ländereien strategisch wertvoll. Produktionsmittel wie Öl könnt ihr auf Schienen zu den Kraftwerken transportieren, die wiederum Elektrizität bereitstellen. So könnt ihr die Bevölkerung beglücken und einen Aufschwung der Industrie erreichen.