Anno 1800: Alle Produktionsketten und Ressourcen in der Übersicht

Xbox One S: Neues Modell „All Digital“ im Vorverkauf

Xbox One S All Digital Edition jetzt im Vorverkauf Nun ist es soweit, ihr könnt die All Digital Edition der Xbox One S vorbestellen. Das Model besitzt eine ein TB große Festplatte und ist ab dem 7.5.2019 verfügbar. Mit dem bestätigten Preis von 229,99€ ist sie um 50€ günstiger als ihr Pendant mit Laufwerk, die Xbox One S. Neues Modell "All Digital" geleaked Im Hause Microsoft ist momentan mächtig was los. Neben der Xbox Scarlett wird anscheinend auch an der sogenannten Xbox One