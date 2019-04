Anno 1800: Season Pass mit 3 DLCs angekündigt

Anno 1800: Tipps und Tricks im Anfänger-Guide

Ubisoft Blue Bytes neues Strategiespiel Anno 1800 hat gerade seine offene Beta hinter sich und der Release steht kurz bevor. Wir haben für euch im Anfänger-Guide alles, was wir zum neuen Aufbau-Titan wissen, zusammengetragen, damit euch der Einstieg gelingt. Dabei legen wir natürlich Wert auf Neuerungen, aber auch komplette Anno-Neulinge erfahren in unserem Anfänger-Guide alles, was sie wissen müssen, um entspannt in den ersten Siedlungsbau einsteigen zu können. Falls ihr euch für all