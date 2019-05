Anno 1800: Update am 15. April 2019

Dota Auto Chess: Assassinen Build im Guide

Assassinen sind im Moment eine der stärkeren Klassen in Dota Auto Chess. Wie baut ihr sie am besten und was gibt es zu beachten? Was müsst ihr in welcher Phase des Spiels machen und wie positioniert ihr euch am besten? Und wann solltet ihr überhaupt Assassinen bauen? Unser Guide bietet euch hoffentlich Antworten auf eure Fragen. Early Game (Runde 1-15) Vorab: Assassinen könnt ihr nur bis zu einem gewissen Grade erzwingen. Ihr müsst nicht zwangsweise alle in den ersten Runden krieg