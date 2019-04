Anthem: Der Beste Ranger-Build im Guide

Der Ranger ist der Allrounder unter den Javelins in Anthem. Er hat als einziger Zugang zu allen Primern und ist der zweitbeweglichste Javelin nach dem Interceptor. Jedoch ist die größte Stärke sein hoher Komboschaden gegen einzelne Ziele. Der All-Prime Ranger-Build baut genau auf diesen Stärken auf. Mit ihm habt ihr ein verdammt hohes Kombopotenzial und könnt alle Primer nutzen. Er ist auf jeder Reichweite und gegen jeden Gegnertyp effektiv. Außerdem könnt ihr, wenn ihr gut zielt, eure Ultima-Fähigkeit ein bis zwei mal pro Minute verwenden. Wir zeigen euch in diesem Guide, was ihr braucht und wie ihr den Build richtig einsetzt.

Der Build

Ausrüstung

Treffen eines Gegners mit dieser Ausrüstung erhöht den Nahkampfschaden um 210% für 20 Sekunden. Letztes Argument: Das Treffen von Gegnern mit dieser Granate fügt der Ultima-Fähigkeit 700% Aufladung hinzu.

Komponenten

Erhöht Feuerschaden und maximale Hitzeentwicklung um 50%, und die Feuerresistenz um 50%. Bei einer Trefferserie(5) wird das Ziel mit einem Säure-Effekt belegt. Vorteil der Fliegenden: Erhöht den Einschlagschaden um 50% und verringert Sprengschaden um 25%. Schweben erhöht alle Resistenzen um 25%.

Waffen

Setzt das Ziel nach einer erfolgreichen Trefferserie(5) in Brand. Belagerungsbrecher: Friert das Ziel nach einer erfolgreichen Trefferserie(3) ein.

Verbrauchsobjekte

Blitz-Siegel

Nahkampf-Siegel

Schild-Siegel

Die Basics

Primer

Feuer: Ralners Feuersturm

Ralners Feuersturm Eis: Belagerungsbrecher

Belagerungsbrecher Elektro: Nahkampf

Nahkampf Säure: Trefferserie(5), am schnellsten mit Ralners Feuersturm aktivierbar

Auslöser

Rächersegen

Letztes Argument

Stärken

Nahkampf

Kombos

Vielseitig

Schwächen

Crowd Control

Wie wird er eingesetzt

Im Grunde geht es darum, einen Gegner mit einem der vier Elemente zu primen und dann mit Letztes Argument und Rächersegen Kombos auszulösen. Euer Standard-Primer ist eigentlich der Nahkampf-Sprungangriff, da ihr gleichzeitig flächendeckend großen Schaden austeilt und eure Schilde oben halten könnt (Effekt von Anstecknadel der Vorhut). Aber im Endeffekt solltet ihr euch immer dem Gegnertyp anpassen. Um das zu verdeutlichen, beschreiben wir die Vorgehensweise für die häufigsten Situationen.

Gegen schwache Gegner

Bei einer Ansammlung von Fußsoldaten solltet ihr zuerst einen Nahkampf-Sprungangriff ausführen, da der Ranger so eine Fläche mit Blitzen primen kann. Gerade seit Patch 1.04 von Anthem macht der Nahkampf besonders viel Schaden. Versucht dabei in der Mitte der Gruppe zu landen, um möglichst viele Gegner zu primen und danach direkt mit Letztes Argument auszulösen. Übrigens ist das auch der effektivste Weg, eure Ultima-Fähigkeit aufzuladen, denn je mehr Gegner ihr so trefft desto mehr Ladungen erhaltet ihr. Wenn die Gruppe groß genug ist, ihr gut zielt und euch keiner reingrätscht und die Kombos klaut, könnt ihr so mit nur zwei Wiederholungen eure Ultima komplett auffüllen. Hier sei noch angemerkt, dass euer größtes Problem in Zufalls-Gruppen geklaute Kombos sein werden – besonders Interceptor, die einfach in die Gruppe reinschnetzeln, die ihr grade bearbeitet. Bei Gruppen ist das noch halbwegs vertretbar, aber wenn es um stärkere Gegner geht, kann schon einmal Frust aufkommen, da ihr deutlich mehr Kombo-Schaden verursacht. Gute Gruppen lassen bei Bossen (oder Apex-Kreaturen) daher immer den Ranger auslösen.

Bei schwachen Einzelzielen habt ihr eigentlich die freie Auswahl. Primed sie im Nahkampf oder auf Distanz mit euren Gewehren und löst mit Rächersegen die Kombo aus.

Gegen Schilde

Eure Hauptziele sind also die größeren Brocken. Da ihr den meisten Komboschaden an einzelnen Gegnern verursacht, seid ihr am besten zum Ausschalten großer Ziele geeignet und könnt Gegnergruppen ruhig den anderen Javelins überlassen. Für Gegner mit Schilden (blauer Lebensbalken) eröffnet ihr mit dem Rächersegen und lasst danach einen Sprungangriff folgen. Vorausgesetzt das Ziel ist selbst kein Blitz-Anwender (z.B. Sturm-Brecher), habt ihr das Schild so in 90% der Fälle sofort unten. Notfalls wechselt ihr einfach auf den Belagerungsbrecher, da Eis besonders Effektiv gegen Schilde ist. Sobald die Schilde unten sind, primed ihr den Gegner und löst wieder Kombos aus. Bei stärkeren Zielen empfehlen wir, alle Primer einmal durchzugehen. So könnt ihr in kurzer Zeit drei Kombos hintereinander auslösen (leider keine vier, da euer Säure Primer automatisch nach fünf Treffern hinzu kommt).

Gegen Panzerung

Wenn ihr einem Gegner mit Panzerung (gelber Lebensbalken) gegenübersteht, primed ihn als erstes mit Eis, um an seine Schwachpunkte zu kommen (z.B. Scar Vollstrecker) oder mit Feuer, wenn das Festsetzen des Gegners nicht im Vordergrund steht (z.B. Scar Zerstörer). Denn Feuer und Säure (welche ihr genau wie den Feuer-Effekt nach fünf Treffern auslöst) sind beide sehr effektiv gegen Panzerung.

Allgemein solltet ihr in Anthem immer zum Eis-Primer greifen wenn ein Gegner zu viel Schaden austeilt. Geschütztürme lassen sich so zum Beispiel ruhigstellen, bis ihr im Nahkampf seid. Ihr solltet auch nicht vergessen, dass ihr sowohl euch als auch Verbündete in der Nähe mit Kombos heilen könnt.

Natürlich könnt ihr auch eigene Vorgehensweisen oder besondere Kombinationen einbauen, da der Build einiges an Variationen zulässt. Wenn ihr zum Beispiel eure Schusswaffen mehr in den Vordergrund stellt, könnt ihr auch Anstecknadel der Vorhut durch Erneutes Aufbäumen ersetzen und die Verbrauchsobjekte anpassen, um den Schaden dahingehend zu verteilen.