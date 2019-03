Anthem: EA nimmt Stellung zu PS4 Problemen, Abstürzen und Crashes

Anthem entwickelt sich gerade zu einem echtem Sorgenkind für EA und Bioware. Zum einen sind die Wertungen und Usermeinungen aktuell noch weit von einem Hit entfernt. Unter Kritikern kommt das Spiel gerade mal auf einen Metascore von 56. Doch dies scheint nicht das schlimmste Problem zu sein. Gerade viele PS4 Besitzer melden enorme technische Probleme, Abstürze und komplette Crashes von Konsolen. Zu diesen Problemen hat EA nun offiziell Stellung genommen.

Videospieler sind es ja heutzutage fast schon gewohnt, dass Spiele anfänglich mit vielen Problemen zu kämpfen haben. Doch Anthem scheint hierbei vor allem PS4 Besitzer vor besondere Probleme zu stellen. So kommt es nach vielen Berichten von Usern zu massiven Abstürzen der Konsole. Diese gehen soweit, dass nicht nur das Spiel crashed, sondern sich sogar die PlayStation komplett abschaltet und nicht mehr angeht. Bisher hatten EA oder Bioware kein offizielles Statement zu dem Thema abgegeben, was sich nun geändert hat.

We’re aware of a crashing issue some of you have been reporting for #AnthemGame. We’re investigating and ask that you share your crash data reports when prompted. If you have, we’ll be reaching out to gather info; if not, please reply to this thread on AHQ:https://t.co/36P21YFjYL

— EA Help (@EAHelp) 4. März 2019