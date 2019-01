Anthem: Gameplay und Systemanforderungen

Devil May Cry 5: Neue Demo erscheint im Februar

Das im März erscheinende Hack 'n Slay Devil May Cry 5 werdet ihr ab dem 07. Februar im Voraus auf PS4 und Xbox One anspielen können. Noch ein paar Wochen müsst ihr euch gedulden, bis ihr in Devil May Cry 5 endlich wieder in die Schuhe der weißhaarigen Schönlinge Dante und Nero schlüpfen könnt. Der letzte Teil der nummerierten Hauptreihe ist mittlerweile mehr als 10 Jahre alt und viele Fans der Reihe juckt es schon ordentlich in den Fingern. Dämonenhaue für alle! Dieses Jucken k