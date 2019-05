Anthem: Hauptentwickler wechseln jetzt zu Dragon Age 4

Bioware wechselt seine Spieler aus. Die Hauptentwickler von Anthem sollen jetzt zu Dragon Age 4 gehen, um das neue RPG-Projekt zu unterstützen. Damit überlassen Executive Producer Mark Darragh und Lead Producer Mike Gamble die Führung Lead Producer Ben Irving und Head of Live Service Chad Robertson.

Dieser gibt auch direkt in einem Twitter-Post bekannt, dass Anthem weiterhin zu 100% unterstützt werden soll. Man schaue nach vorne und freue sich schon, den Spielern neue Inhalte zu präsentieren. Außerdem soll sichergestellt werden, dass keine frühen Versprechen gemacht werden. So wird auf Details zu kommenden Updates erst eingegangen, wenn diese kurz vor der Fertigstellung stehen.

We remain 100% committed to Anthem and look forward to showing players the new content we are working on. We want to make sure we aren’t overpromising, so our updates on what’s coming in the game will be focused when we have things near completion.

— Chad Robertson (@crobertson_atx) 3. Mai 2019