Anthem: Patch 1.1.1 entfernt Elysische Laden aus dem Spiel

Mit großen Worten implementierte BioWare vor rund einem Monat die Elysischen Kisten. Kurios: Mit dem heute aufgespielten Patch 1.1.1 verschwinden diese jedoch bereits wieder aus Anthem. Außerdem behebt das Update einige kleinere Fehler und bringt Quality of Life-Changes.

Seit Ende April dürfen sich Spieler über die Elysischen Laden freuen. Dabei handelt es sich um Kisten, die euch am Ende jeder Festung mit einer Auswahl kosmetischer Gegenstände belohnen. In erster Linie dienten die Laden also dazu, den Spieler zum Abschluss von täglichen Missionen zu motivieren.

Aus unerfindlichen Gründen hat sich Bioware jetzt allerdings dazu entschlossen, die Elysischen Laden für unbestimmte Zeit aus Anthem zu entfernen. In einem Reddit-Post räumte Community Manager Darokaz ein:

They’ve always been planned as a temporary thing[…]. There is a chance that they’ll come back again at some point.