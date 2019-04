Anthem: Update bringt schon heute den neuen Stronghold: The Sunken

Anno 1800: Die ersten Schritte für den perfekten Start – Guide für Anfänger

Egal ob ihr das erste Mal in eurem Leben Anno 1800 öffnet oder ob ihr nach vielen Stunden eine neue Welt anfangt: Mit unserem Guide zu den ersten Schritten in einer neuen Welt, könnt ihr garantiert mit maximaler Effizienz das Bauernzeitalter erledigen und den optimalen Start hinlegen. Schritt 1: Vor dem Start Wie in unserem Anno 1800 Anfängerguide schon beschrieben, ist es zuerst wichtig, in den Einstellungen den Schwierigkeitsgrad manuell einzustellen. Dabei ist am wichtigsten in d