Apex Legends: Alle Waffen, Stats und Attachments im Guide – Was sind die besten?

Der neue Battle Royale-Shooter Apex Legends spielt im Titanfall-Universum und hat dementsprechend eine ganze Menge fetter Waffen im Angebot. Meistert ihr jede davon, erhöht ihr eure Chancen um ein Vielfaches, siegreich vom Platz zu gehen. Wir haben euch deshalb alle zum Release verfügbaren Waffen, Attachements und Schadens-Stats hier zusammengefasst.

Apex Legends: Waffen, Werte und Aufsätze in der Übersicht

[Sturmgewehre] [Maschinenpistolen(MPs)] [Leichte Maschinengewehre(LMGs)] [Scharfschützengewehre] [Schrotflinten] [Pistolen]

Insgesamt sechs verschiedene Waffengattungen könnt ihr in der Spielwelt von Apex Legends finden, alle mit ihren eigenen Stärken und Schwächen, Bei vielen davon handelt es sich um klassische Ballermänner, die ihr wahrscheinlich bereits aus anderen First-Person-Shootern kennt. Andere wiederum sind gänzlich neu und exklusiv für das kostenlose Battle Royale.



Jede der sechs Kategorien (Sturmgewehre, MPS, LMGS, Scharfschützengewehre, Schrotflinten und Pistolen) verfügt dabei über zwei bis vier Waffentypen, die mit ganz eigenen Werten und Spielstilen einhergehen. Unter den leichten Maschinengewehren findet ihr lediglich zwei Waffen, während Schrotflinten mit vier Typen deutlich häufiger vertreten sind. Disclaimer: Die Werte können sich mit späteren Patches jederzeit ändern. Wir versuchen den Guide trotzdem so aktuell wie möglich zu halten.



Sturmgewehre

Sturmgewehre gehören auch in Apex Legends zu den Allroundern. Ihr Schadenspotenzial liegt im oberen Durchschnitt, sofern ihr den Spray kontrollieren könnt. Dafür nutzen sie in der Regel leichte Munition und haben eine gute Reichweite, was sie in fast jeder Situation zu nützlichen Begleitern macht.

VK-47 Flatline

Aufsätze: Magazin, Visier, Schaft

Schaden Körper: 18

Schaden Kopf: 24

Munition: Schwer (blau)

Magazin: 20

Feuermodus: Automatik

Wertung: 8/10

Hemlok

Aufsätze: Lauf, Magazin, Visier, Schaft

Schaden Körper: 18

Schaden Kopf: 24

Munition: Schwer (blau)

Magazin: 18

Feuermodus: 3-Kugel-Burst

Wertung: 5/10

R-301

Aufsätze: Lauf, Magazin, Visier, Schaft

Schaden Körper: 14

Schaden Kopf: 28

Munition: Leicht (braun)

Magazin: 18

Feuermodus: Automatik

Wertung: 2/10

Maschinenpistolen (MPs)

Maschinenpistolen oder SMGs lassen den gleichmäßigen Schaden einer Assault Rifle vermissen, überzeugen dafür aber mit enormen Schadensspitzen über kurze Zeit und auf kurze Distanz. Geschwindigkeit steht für MPs ganz oben auf der Liste, sodass vor allem Anfänger ohne viel Aim mit diesem Waffentypus Erfolge feiern dürften.

Alternator

Aufsätze: Lauf, Magazin, Visier, Schaft

Schaden Körper: 13

Schaden Kopf: 19

Munition: Leicht (braun)

Magazin: 16

Feuermodus: Automatik

Wertung: 3/10

R-99

Aufsätze: Lauf, Magazin, Visier, Schaft

Schaden Körper: 12

Schaden Kopf: 18

Munition: Leicht (braun)

Magazin: 18

Feuermodus: Automatik

Wertung: 7/10

Prowler

Aufsätze: Lauf, Magazin, Visier, Schaft

Schaden Körper: 12

Schaden Kopf: 18

Munition: Leicht (braun)

Magazin: 18

Feuermodus: Automatik

Wertung: 6/10

Leichte Maschinengewehre (LMGs)

Wer sich nicht zwischen MP und Assault Rifle entscheiden kann, greift am besten zum LMG. Diese kraftvollen Ballermänner sind perfekt dafür geeignet, konsistenten Schaden in einem kleinen Bereich anzurichten. Dafür brauchen sie in der Regel etwas länger als die ARs, dafür ist ihr Schadenspotenzial beinahe grenzenlos. Einziges Problem: Die Munition dieser schweren Waffen ist deutlich weniger verbreitet als bei der Konkurrenz. Auch de große Nachladezeit kann in engen Duellen zu einer Qual werden.

Devotion

Aufsätze: Lauf, Magazin, Visier, Schaft

Schaden Körper: 17

Schaden Kopf: 34

Munition: Energie (grün)

Magazin: 44

Feuermodus: Automatik, steigender Schaden

Wertung: 7/10

M600 Spitfire

Aufsätze: Lauf, Magazin, Visier, Schaft

Schaden Körper: 20

Schaden Kopf: 40

Munition: Schwer (blau)

Magazin: 35

Feuermodus: Automatik

Wertung: 8/10

Scharfschützengewehre

Der Name ist Programm. Wer sich nicht gern in engen Korridoren bekriegt und es etwas langsamer mag, ist mit einem Scharfschützengewehr perfekt bedient. Vor allem im späten Spielverlauf entfalten die großkalibrigen Kawanzmänner ihr volles Potenzial, denn sie erlauben es euch, das Maximum aus einer guten Position herauszuholen. Andererseits ist Munition Mangelware und sollte euch die Zone nicht gewogen sein, findet ihr euch schnell mit einer Sniper im Keller wieder.

G7 Scout

Aufsätze: Lauf, Magazin, Visier, Schaft

Schaden Körper: 30

Schaden Kopf: 60

Munition: Leicht (braun)

Magazin: 10

Feuermodus: Halbautomatik

Wertung: 2/10

Longbow

Aufsätze: Lauf, Magazin, Visier, Schaft, Hop-Up

Schaden Körper: 55

Schaden Kopf: 110

Munition: Schwer (blau)

Magazin: 5

Feuermodus: Halbautomatik

Wertung: 8/10

Triple Take

Aufsätze: Visier, Schaft, Hop-up

Schaden Körper: 60

Schaden Kopf: 138

Munition: Energie (grün)

Magazin: 5

Feuermodus: Halbautomatik

Wertung: 7/10

Kraber

Aufsätze: Keine

Schaden Körper: 125

Schaden Kopf: 250

Munition: Limitiert

Magazin: 4

Feuermodus: Halbautomatik

Wertung: 10/10, wenn die auf vier Schuss begrenzte Munition optimal genutzt wird.

Schrotflinten

Schrotflinten – Die Könige der Anfänger. Wer in gut besuchten Gegenden früh an eine Shotgun kommt, kann sich sicher sein, dass Kills folgen. Wollt ihr möglichst viel Schaden in möglichst kurzer Zeit anrichten, seid ihr hier richtig – vorausgesetzt, ihr seid nah genug am Gegner dran. In der Regel sind Schrotflinten in First-Person-Shootern nämlich bereits nach wenigen Metern Abstand komplett nutzlos. Habt ihr kein Aim und wollt trotzdem Frags einsammeln, seid ihr mit einer Schrot bestens bedient.

EVA-8 Automatik

Aufsätze: Magazin, Visier

Schaden Körper: 63

Schaden Kopf: 90

Munition: Schrotflinte (rot)

Magazin: 8

Feuermodus: Automatik

Wertung: 2/10

Friedensstifter

Aufsätze: Magazin, Visier, Hop-up

Schaden Körper: 110

Schaden Kopf: 165

Munition: Schrotflinte (rot)

Magazin: 6

Feuermodus: Halbautomatik

Wertung: 1/10

Mastiff

Aufsätze: Keine

Schaden Körper: 144

Schaden Kopf: 288

Munition: Limitiert

Magazin: 4

Feuermodus: Halbautomatik

Wertung: 9/10, wenn die auf vier Schuss begrenzte Munition optimal genutzt wird.

Mosambik

Aufsätze: Magazin, Visier

Schaden Körper: 45

Schaden Kopf: 66

Munition: Schrotflinte (rot)

Magazin: 3

Feuermodus: Halbautomatik

Wertung: 4/10

Pistolen

Wenn es um leichte Waffen geht, sind Pistolen absolute Allrounder. Munition ist in der Regel leicht zu finden, genau wie die Waffen selbst. Sie sind weder bekannt für enorme Schadensspitzen noch für außergewöhnliche Präzision. In den richtigen Händen kann allerdings auch eine Pistole zu einem echten Mordwerkzeug werden. Als Zweitwaffe gehören Pistolen zu jedem Loadout dazu, also lohnt es sich in jedem Fall, die drei Modelle wie die eigene Westentasche zu kennen.

p2020

Aufsätze: Magazin, Visier

Schaden Körper: 12

Schaden Kopf: 17

Munition: Leicht (braun)

Magazin: 10

Feuermodus: Halbautomatik

Wertung: 6/10

RE-45

Aufsätze: Lauf, Magazin, Visier

Schaden Körper: 11

Schaden Kopf: 16

Munition: Leicht (braun)

Magazin: 15

Feuermodus: Automatik

Wertung: 3/10

Wingman

Aufsätze: Magazin, Visier, Hop-up

Schaden Körper: 45

Schaden Kopf: 90

Munition: Schwer

Magazin: 6

Feuermodus: Halbautomatik

Wertung: 8/10

Alle Wertungen sind aus unseren eigenen Erfahrungen mit Apex Legends entstanden und können je nach Spielstil und Situation mehr oder weniger nützlich sein. Unsere Note soll lediglich eine Empfehlung dafür sein, welcher Waffentypus im Vergleich zu seinen Konkurrenten die beste Leistung erbringt. Letztlich solltet ihr immer eure eigenen Erfahrungen in die Entscheidung mit einfließen lassen, für welche Waffe ihr euch entscheidet.

