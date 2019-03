Apex Legends: Die richtige Hardware für vollen Spielgenuss

GTA 6: Exklusiv auf PS5? – Gerüchte sprechen von einer Take Two-Übernahme durch Sony

GTA V gehört seit dem Release in 2013 zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten. Für viele Fans steht also fest, dass Rockstar Games hinter verschlossenen Türen an einer Fortsetzung arbeitet. Aktuell kursiert im Netz ein Gerücht, dass Sony aktuell in Verhandlungen mit Take-Two Interactive steht, um den GTA-Publisher zu übernehmen. Es besteht also die Möglichkeit, dass GTA 6 exklusiv für die PlayStation 5 auf den Markt kommt. Take-Two: Übernahme durch Sony in den Startlöchern