Apex Legends: Solos und Duos in Zukunft möglich

Apex Legends, der neue Battle Royale-Shooter von Respawn Entertainment, ist nun seit einer Woche spielbar und feiert einen Erfolg nach dem nächsten. Trotzdem übten viele Spieler bereits Kritik und wünschen sich neben den 3-Mann-Squads weitere Spielvarianten. Dataminer haben nun erste Hinweise auf mögliche Solo- und Duo-Modi ausgegraben.

Seit knapp 7 Tagen tummeln sich Millionen von Spielern auf den Servern von Apex Legends. Nach drei Tagen Marktreife berichtete Publisher EA bereits von 10 Millionen Spielern, die den Fortnite-Konkurrenten ausprobiert hatten. Auch die Viewerzahlen auf Twitch explodierten. Das Spiel konnte sich innerhalb weniger Stunden am Klassenprimus von Epic Games vorbeimogeln und führt seither die Liste der meistgesehenen Spiele mit mehr als 150.000 durchschnittlichen Zuschauern an.

Trotzdem fehlte dem Battle Royale bislang etwas, das für PUBG, CoD: Blackout oder Fortnite selbstverständlich ist: Solo- und Duo-Modi. Stattdessen ließ sich Apex Legends bis dato lediglich in Dreierteams spielen, was vor allem bei Solisten auf Unverständnis stieß. EA begründete diesen Schritt damit, dass man sich von Apex Legends ein sozialeres Spielerlebnis als in anderen Spielen des Genres erhoffte. Der findige Dataminer ShiinaBR hat im Quellcode inzwischen allerdings Hinweise auf weitere Spielmodi entdeckt.

LEAK:

Solo & Duo game modes found in the game files! No information about when they will be released, but we may see them very soon. pic.twitter.com/XYz8KlXeeh

— ApexUpdate – News & Leaks (@ApexUpdate) February 9, 2019