ARCTIC: Die neuen Lüfter der P-Reihe

Die Game Awards 2018 – Jetzt könnt ihr abstimmen

Die Nominierten für die Game Awards 2018 sind bekannt mit dabei sind der zweite Teil von Red Dead Redemption, God of War, Celeste und viele mehr. Wir haben alles Wissenswerte, um die Awards zusammengetragen damit ihr gleich abstimmen könnt! Die großen Spiele Awards 2018 Wie zu erwarten war führen Red Dead Redemption 2 und God of War die Liste der Spiele an die in mehreren Kategorien genannt wurden. Beide Titel sind unter anderem für das Spiel des Jahres 2018 gelistet. Zu den weiteren Tite