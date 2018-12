Ashen: Das Dark Souls und Journey inspirierte Rollenspiel jetzt spielbar

Drage Age: Teaser Trailer

Die Veröffentlichung von Dragon Age: Inquisition ist nunmehr über vier Jahre her. Bisher war es still, um einen möglichen Nachfolger, doch jetzt lässt Bioware Fans der Reihe endlich aufatmen. Dragon Age 4? Der Teaser-Trailer kündigt die lang erwartete Fortsetzung der Dragon Age Reihe an. Allerdings leider auch nicht viel mehr. Neben dem sehr vagen Trailer hat uns Bioware noch die Warnung "the dread wolf rises" als Hashtag mitgegeben. Zum aktuellen Zeitpunkt hat das Kind noch nicht ein