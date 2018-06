Assasins Creed Odyssey: E3 Ankündigung auf Twitter

Das Release von Asssasins Creed Origins ist nun ein 3/4 Jahr her. Für die Fans, die nicht genug bekommen ist auf Twitter bereits der nächste Teil der Abenteuer/Actionreihe angekündigt worden.

Wo, wann und was?

Bis auf den Teaser ist kaum etwas bekannt. Doch was sicher ist ist, dass sich die Story des neuen Teils in Griechenland abspielen soll. Das lässt sich zunächst aus der Bezeichnung „Odyssey“ schließen, was wahrscheinlich auf die bekannte altgriechische Sage von Odysseus zurückzuführen ist. Zudem zeigt das Logo einen griechischen Helm. Der Teaser spielt eindeutig auf die bekannte Szene aus dem Film „300“, in der der spartanische König Leonidas einen persischen Abgeordneten mit einem Tritt in einen Brunnen befördert. Das lässt zusätzliche Rückschlüsse auf die Zeit in der die Handlung spielt zu. Da Sparta im antiken Griechenland die stärkste Millitärmacht darstellte.

Zur Spielmechanik von Assasins Creed Odyssey gehen die Gerüchte um, dass nach Black Flag Manier Schiffe ergattert, upgegradet, angepasst und letztendlich in die Schlacht auf See geführt werden können. Ebenso soll die Möglichkeit bestehen eine Flotte aufzubauen und zu befehligen. Allgemein sollen die typischen Stealth- und Parkour-Elemente vorwiegen. Das Brotherhood System soll zurückkehren, sowie das Waffenrad, die Rauchbomben und einige Anpassungsoptionen. Doch was an den Gerüchten dran ist wird sich mit der Zeit zeigen, aber Fans können sich nach den letzten Spielen auf jeden Fall auf ein weiteres Meisterwerk freuen.