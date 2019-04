Assassin’s Creed Kingdom: Neue Gerüchte nach Easter Egg in Division 2

Assassin’s Creed Origins: New Game Plus-Modus

In absehbarer Zeit könnte Assassin´s Creed Origins mit einem New Game Plus-Modus ausgestattet werden. Die Entwickler von Ubisoft Montreal bestätigten dies in einer aktuellen Fragerunde, gaben jedoch noch noch keine genaueren Informationen bekannt. Assassin’s Creed Origins: Erneutes Durchspielen mit dem New Game Plus-Modus In absehbarer Zeit wird Ubisofts Open-World-Action-Rollenspiel „Assassin’s Creed Origins“ um einen sogenannten "New-Game-Plus-Modus" erweitertet. Die Entwickle