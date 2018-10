Assassin’s Creed Odyssey: Changelog-Update 1.0.5 behebt Absturzproblem im Dashboard

Revolt PRO: Neue, kombinierbare PHANTEKS-Netzteile

Revolt PRO und Seasonic präsentieren ihre neuen PHANTEKS-Netzteile, mit der neusten Power-Combo-Technologie. Die PHANTEKS sind die ersten erweiterbaren Netzteile mit 80 PLUS Gold Siegel. Was die Reihe sonst noch zu bieten hat und wie tief ihr in die Taschen greifen müsst lest ihr hier. Alles der Reihe nach Die komplett modularen Netzteile lassen sich in Reihe schalten. Damit erreicht ihr einen nicht nur mehr Kapazität für euer Setup, ihr sicher auch, dank Redundanz die Versorgung eure