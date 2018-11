Assassin’s Creed Odyssey: Das erwartet euch mit dem Update im November

Im November erwartet euch neuer Inhalt in der gewaltigen Welt von Assassin ’s Creed Odyssey. Euch erwarten aber nicht nur neue Inhalte. Auch Epische Events werden euch das Spiel wieder versüßen.



Was erwartet euch?

Auf offiziellen Seiten verrät Ubisoft, was wir an neuen Inhalten erwarten dürfen und welche Events wir bestreiten können. Unter andrem erwartet euch neuer Story-Inhalt, da die Serie die vergessenen Geschichten der griechischen Welt an den Start geht. Diese neue Quest-Reihe ist kostenlos Spielbar.

Der neue Story-Inhalt

Das Stück muss stattfinden. So heißt die erste Quest-Reihe die euch im November erwartet. Ihr kehrt zurück zur Schlacht der 300 und steigt dort in die Schuhe eines Schauspielers, welcher König Leonidas spielen soll. Während ihr das Stück spielt, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr euch an das Skript haltet oder davon nach Belieben abweicht.



Göttlicher Eingriff. Das ist der Name der zweiten vergessenden Geschichte. In dieser Quest-Reihe trefft ihr auch eine geheimnisvolle Frau, welche euch auf verschiedene göttliche Proben stellt. Sobald ihr im Spiel Episode 5 erreicht habt, wird euch diese Geschichte mit gelb als Neben-Quest markiert.



Das schöne ist, es gibt kein Zeitlimit. Ihr könnt diese Quest-Reihen also spielen, wann ihr wollt und ihr bekommt beim Abschließen eine schöne Belohnung.

Eine Mythische Kreatur

Ab dem 13. November wartet auf euch Steropes der Kyklop. Indem ihr die Quest Der Blitzbringer annehmt, gelangt ihr zu seiner Höhle. Zu dem Kampf sagt Ubisoft:

„Der Kampf gegen den Kyklopen ist eine hochrangige Herausforderung. Wenn ihr sie aber meistert, werdet ihr mit einem legendären Bogen belohnt werden. Ein Zeitlimit gibt es nicht, also bereitet euch gut vor und geht die Aufgabe in eurem eigenen Tempo an.“

Wenn ihr denn Kampf bestritten habt, bekommt ihr einen neuen legendären Bogen, eine gute Belohnung für den harten Kampf.

Epische Events

Weithin werdet ihr im Laufe des Spiels neue epische Schiffe oder Söldner aufspüren. Wenn ihr diese Hindernisse bewältigt habt, werdet ihr mit dem wertvollen Oreichalkos belohnt. Das könnt ihr nicht nur am Oikos der Olypioniken ausgeben, sondern auch in ein neues Schiffsdesign oder Ausrüstungsgegenstände stecken. Die Herausforderungen sind für Spieler ab Level 30 gedacht.

Neue Gegenstände

Unter andrem erden im Laufe des Novembers zwei neue Item-Pakete erscheinen. Im sogenannten Odysseus-Paket erwartet euch ein neuer Ausrüstungssatz, ein neuer Reitbegleiter und eine neue Waffe. In dem Naval-Pakete erwarten euch dagegen eine neue Schiffscrew, eine neue Galionsfigur und ein neues Schiffsdesign. Alle diese Gegenstände könnt ihr im Laden kaufe.

Das Update enthält auch Verbesserungen. Diese wurden teils schon eingeführt aber einige kommen auch erst noch.

Eine Erhöhung der Stufe von 50 auf 70, wobei Spieler der Stufe 50 automatisch mit Fähigkeitspunkten belohnt werden, um den bereits verdienten XP-Überlauf auszugleichen

Eine visuelle Anpassungsebene über eure Rüstung, mit der ihr die Werte eines Artikels und das Erscheinungsbild eines anderen Artikels verwenden können

Anpassbare Gamepad-Steuerelemente

Die Option zum automatischen Herstellen von regelmäßigen Pfeilen, wenn die Munition zur Neige geht, sofern genug Material vorhanden ist

Geringere Upgrade-Kosten für Ausrüstung

Die Möglichkeit, XP- oder Drachmen-Booster, die ihr besitzen, anzuhalten und wieder aufzunehmen