Assassin’s Creed: Odyssey: Erstes Söldner-Event gestartet

Das erste Söldner-Live-Event geht endlich an den Start. Zudem könnt ihr „Assassin’s Creed: Odyssey“ momentan etwas günstiger bekommen.

Nachdem Ubisoft im Vorfeld das geplante Mercenarys Söldner-Event mehrfach absagen müsste, ging jetzt die erste Herausforderung an den Start.

Damais ist da

Euch erwartet ein Elite-Gegner, den ihr bezwingen müsst. Im Vorfeld hat es einige technische Probleme mit diesem Gegner gegeben. Ubisoft hat aber anscheinend alle Bugs behoben und bringt das Event nur mit geringer Verzögerung an den Start. Bringt ihr Damais, so der Name des Elite-Gegners, zu Fall, erhaltet ihr als Belohnung spezielle Ausrüstung in Form eines Brustpanzers und etwas In-Game-Währung.

This week’s Epic Mercenary event is live in #AssassinsCreedOdyssey! Damais the Not-So-Indifferent is finally ready to face the misthios (for real). pic.twitter.com/BBoCs2pmjP — Assassin’s Creed (@assassinscreed) 20. November 2018



Die Elite-Söldner sind Teil des Live-Services Modells. Euch erwarten regelmäßig neue Herausforderungen. Zusätzlich werden kostenlose DLCs den Story-Umfang von „Assassin’s Creed Odyssey“ erweitern.

Billiger auf Amazon

Falls ihr jetzt scharf auf den neusten Teil der Assassin’s Creed-Reihe geworden seid, haben wir eine gute Nachricht: Im Rahmen der Cyber-Monday-Woche könnt ihr das Spiel deutlich günstiger für PS4 und Xbox One auf Amazon erwerben.