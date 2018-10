Assassin’s Creed Odyssey: Guide – Crafting im alten Griechenland

Auch in Assassin’s Creed Odyssey geht es wieder ans Craften, diesmal aber deutlich mehr als noch bei Origins. Wir dürfen definitiv mehr handwerken als im Vorgänger, wenn auch mit etwas Unterstützung. Was ihr für’s Crafting braucht und wie das Ganze funktioniert, erklären wir euch in unserem kleinen Guide.

Die Schmiede als zentrale Anlaufstelle

Craften könnt ihr in Assassin’s Creed Odyssey nicht überall. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht immer über die ganze Map rennen. In jeder Siedlung gibt es einen Schmied, bei dem ihr eure Crafting-Angelegenheiten klären könnt.

Was ihr leider nicht könnt, ist neue Waffen und Rüstungen nach Bauplan herstellen. Ihr habt leider nur die Möglichkeit, eure bereits vorhandene Ausrüstung zu verbessern. Das könnt ihr auf zwei Arten tun: Verbessern oder Gravieren.

Ausrüstung und Waffen: Verbessern & Gravieren

Wie schon oben erwähnt, könnt ihr eure Ausrüstungsgegenstände verbessern und gravieren. Der Unterschied ist, dass eure Ausrüstung beim Verbessern auf euren Level angehoben wird, während sie beim Gravieren bestimmte Boni dazu bekommt.

Graviert ihr einen Gegenstand, könnt ihr durch die verschiedenen Boni Schaden oder Resistenzen einzelner Angriffsarten verstärken. Unter anderem holt ihr so auch aus euren verschiedenen Fähigkeiten mehr Schaden heraus. Um eure Rüstung zu Gravieren, müsst ihr allerdings zunächst die verschiedenen Gravuren freischalten. Das könnt ihr durch Levelups oder durch Abschließen bestimmter Quests tun.

Was für Materialen braucht ihr für das ganze Crafting überhaupt und vor allem: Was für was?

Große Auswahl habt ihr bei den Materialen nicht. Es gibt insgesamt nur sechs Materialien, die ihr zum Crafting braucht.

Olivenholz

Eisenbrocken

Weiches Leder

Kostbare Edelsteine

Obsidianglas

Uralte Tafeln

Das beschaffen der Materialien ist nicht allzu schwer. Ihr könnt eigentlich alle Materialen zum Craften in der offenen Spielwelt finden, mit Ausnahe der uralten Tafeln. Für das herrlich weiche Leder müsst ihr Tiere jagen. Eisenbrocken und Olivenholz findet ihr in der ganzen Spielwelt, wobei ihr auf eurer Suche manchmal besonders kostbare Edelsteine oder Obsidianglas findet.

Die uralten Tafeln braucht ihr zwar nicht immer zum Craften, aber es ist ratsam, sie zu sammeln, da ihr sie spätestens ab besonderer Qualität für euer Schiff benötigt. Finden könnt ihr sie allerdings nicht so einfach. Meist könnt ihr sie in alten Ruinen aufwühlen oder beim Schmied kaufen. Allerdings hat nicht jeder Schmied diese wunderbaren Tafeln im Angebot. Somit solltet ihr versuchen, jede Tafel, die ihr bei einem Schmied seht, sofort mitzunehmen. Eine letzte Möglichkeit sind gegnerische Lager. Auch hier ist nicht in jedem eine, aus diesem Grund solltet ihr immer einmal mit Ikaros vorausschauen, um keine zu verpassen.

Hier haben wir für euch eine kleine Liste, für was ihr denn die verschiedenen Materialien braucht

Verbessern von Ausrüstung Gravieren von Waffen Gravieren von Ausrüstung Verbessern von Waffen Weiches Leder X X X X Olivenholz X X Eisenbrocken X X X Kostbare Edelsteine X X Obsidianglas X X Uralte Tafeln – – – –



Eure wunderbare Adrasteia verbessern

Um euer Schiff, die Adresteia zu verstärken,braucht ihr uralte Tafeln. Wenn ihr, wie oben erwähnt, diese immer fleißig mitgesammelt habt, solltet ihr jetzt keine Problem haben, euer Schiff zu verbessern. Wenn ihr nicht alle mitgenommen habt, die ihr hättet finden können, heißt es für euch extra suchen, um euer Schiff zu verbessern.

Verbessern könnt ihr euch in vielen Hinsichten. Zum einen schafft ihr es, euer Schiff von einer Nussschale zu einem stattlichen Kriegsschiff weiter auszubauen und zum andren verstärkt ihr eure Bogenschützen und Speerwerfer, um mehr Schaden anzurichten. Durch Feuerschalen könnt ihr auch noch eine weitere Schadensart freischalten. Natürlich könnt ihr das alles nur machen, wenn ihr genug Ressourcen habt.

Ihr könnt durch die Verstärkung des Rumpfs insgesamt vier spezielle Plätze freischalten, auf denen ihr dann z.B legendäre Bootsleute platzieren könnt. Diese sammelt ihr im Laufe des Spieles.

Auch Questgeber könnt ihr eurer Bootscrew hinzufügen. Diese ergänzen dann, zusammen mit vielen anderen, eure Crew und können euch auch bestimmte Boni für euer Schiff geben. Aber keine Sorge, wenn ihr jetzt schon fünf legendäre Bootsleute habt, könnt ihr diese jederzeit austauschen. Ihr habt im Menü immer die Möglichkeit, alle Mitglieder der Crew zu wechseln und somit immer verschiedene Boni anzuwenden.

Pfeile: Kleinigkeiten für Zwischendurch craften

In Assassin’s Creed Odyssey könnt ihr nicht mehr, wie bei Origins, Pfeile beim Händler kaufen. Ihr müsst sie beim Looten von Gegnern oder beim Plündern von Lagern finden. Allerdings gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Ihr könnt sie euch auch einfach in eurem Inventar im Köcher auf dem Weg herstellen. Für eure Standardpfeile braucht ihr lediglich Olivenholz, für andere Pfeilarten (Todespfeil), braucht ihr zusätzlich weitere Materialien. Alle anderen Pfeilarten schaltet ihr mit dem entsprechenden Talent frei. Oder aber ihr bekommt sie durch Aufträge z.B. Töchter der Artemis.

Wenn ihr noch Hilfe bei den Leuten vom Kult des Kosmos braucht, nicht wisst was ihr auf die Sphinx Fragen antworten sollt, die Kopfgeldjäger nicht besiegen könnt oder legendäre Bootsleute für euer Schiff sucht, könnt ihr auch hierfür Hilfe in unseren Guides finden.