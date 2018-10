Assassin’s Creed Odyssey: Guide – Für eure Schiffe legendäre NPCs anheuern

In Assassin’s Creed Odyssey kommt ihr nicht um legendäre Seeschlachten mit eurem Schiff, der Adrasteia, herum. Umso wichtiger ist es, dass ihr gute Bootsleute habt, die mit euch auf dem Schiff reisen. Die besten Bootsleute sind legendäre NPCs, da ihr euch durch sie auch noch bestimmte Boni sicher könnt. Wie ihr diese NPCs überzeugen könnt, an Bord zu kommen, erklären wir euch in diesem Guide.

Was bringt euch der Aufwand für die legendären NPCs?

Per Crafting beim Schmied könnt ihr nicht nur Waffen und Rüstungen verbessern. Auch euer Schiff, die Adrasteia, könnt ihr hier aufmotzen. Jedoch könnt ihr nicht nur so euer Schiff upgraden, um mehr Schaden und Widerstandskraft zu bekommen. Auch NPCs bieten euch Boni, um euer Schiff aufzuwerten, besonders legendäre NPCs. Also solltet ihr, anstatt normale Fußsoldaten oder bestimmte Questgeber anzuheuern, immer eher die legendären NPCs für eure Crew wählen.

Für diesen Aufwand könnt ihr euch dann auch noch zwei Trophäen (Achievements) verdienen. Einen dieser begehrten Erfolge bekommt ihr beim Anheuern eines legendären Helfers und den anderen, wenn ihr alle vier freien Plätze auf dem Schiff mit legendären Helfern besetzt habt.

Wen könnt ihr alles anheuern und vor allem wie?

Evie Frye aus London?

Der Name kommt einem doch bekannt vor oder? Die Dame, die in Syndicate die Straßen von London aufräumt, hat einen Zeitsprung in die Welt von Assassin’s Creed Odyssey gemacht. Auch wenn sie erst in 2000 Jahren geboren wird, kann sie euch fleißig auf eurem Schiff im alten Griechenland helfen.

Um sie als Helferin auf eurem Schiff zu begrüßen, müsst ihr allerdings durch das Spielen von vorhergingen Teilen die Medaille “Master Assassin” im Ubi Club freigeschaltet haben. Wenn ihr diese Medaille bereits habt, könnt ihr gleich mit einem legendären NPC auf eurem Schiff in das Abenteuer von Assassin’s Creed Odyssey starten.

Starke Hauptmänner oder doch einen bärenstarken Söldner?

Wenn ihr durch die Welt von Assassin’s Creed Odyssey streift, ist es relativ einfach, an legendäre NPCs ran zu kommen. Eine der Möglichkeiten, die ihr habt, tut sich euch gleich auf, wenn ihr eine gegnerische Festung einnehmt. Bevor ihr euch in den Kampf aufmacht, könnt ihr mit Ikaros schauen, ob der Hauptmann der Festung ein legendärer NPC ist. Erkennen könnt ihr ihn daran, wenn er golden leuchtet. Dann heißt es: Keine Waffengewalt! Ihr müsst ihn ohne Waffen zur Strecke bringen.

Ganz auf Waffen müsst ihr hier aber nicht verzichten. Ihr müsst auf euren Gegner einhauen, bis er kaum noch Leben hat. Dann solltet ihr anfangen, mit bloßen Fäusten zu zuschlagen oder ihn mit einem Betäubungspfeil zu Boden zu bringen. Allerdings dürft ihr ihn nicht töten, sondern nur lediglich K.O. schlagen. Die Fähigkeit “Spartiatentritt” könnt ihr auch als Finisher nutzen. Ach und keine Sorge! Looten könnt ihr die Gegner trotzdem.

Auch Söldner zählen zu den legendären NPCs. Diese trefft ihr auf der ganzen Welt und sie wollen euch fast immer an den Kragen. Auch bei ihnen geht ihr vor wie bei den Hauptmännern. Der letzte Haken von euer Seite darf ihn nicht töten, muss ihn aber K.O. schlagen, um ihn für eure Adrasteia-Crew anzuheuern.

Questgeber können auch legendär sein

Auch eure Questgeber könnt ihr für euer Crew anheuern. Aber Vorsicht: Hierbei sind nicht alle legendär. Eine der legendären Questgeber_innen ist z.B. Roxana. Diese dürft ihr dann allerdings in der Questreihe Schlacht der 100 Händler nicht töten.

Die eigene Familie

Wenn ihr die Story abgeschlossen habt, könnt ihr eure ganze Familie auf euer Schiff holen. Dafür müsst ihr aber nett zu eurer Schwester/Bruder sein. Ihr müsst Alexios oder Kassandra nämlich überreden, auf euer Schiff zu kommen und dürft nicht gegen ihn/sie kämpfen. Weiterhin dürft ihr am Anfang des Spiels euren Vater Nikolaos nicht umlegen. Wenn ihr also gut mit eurer Familie seid, bekommt ihr ein Happy End mit der ganzen Familie: