Assassin’s Creed Odyssey: Zelda Easter Egg

Auf einer einsamen ins im Norden der Spielwelt hat Ubisoft ein Easter Egg versteckt, welches an The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnern soll.

Das Männchen mit Blatt auf dem Kopf

Die unter euch die, die Special Edition von “Assassin’s Creed: Odyssey” haben, können schon seit zwei Tagen den Opan-World-Title von Ubisoft Spielen. Einige Spieler sind in den vergangenen Tagen schon auf versteckte Geheimnisse in alten Griechenland gestoßen. Dabei ist auch ein Easter Egg, welches an Nintendos “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” erinnre soll.

Im Norden des Spiels könnt ihr eine einsame Insel finden. Auf dieser ist ein Steinkreis mit einer kleinen Figur in der Mitte. Dieses kleine Männchen trägt ein Blatt auf dem Kopf und soll eine Anspielung an die zahlreichen Krog-Samen-Puzzles in Breath of the Wild erinnern. Und tatsächlich bestätigte Ubisoft, dass es sich um ein Easter Egg zu Nintendo-Title handelt.