Assassin’s Creed Origins: Dezember-Update brachte farbliche Änderung

Vor einigen Tagen veröffentlichte Ubisoft das große Dezember-Update mit einigen Änderungen für Assassin’s Creed Origins. Doch es gab auch eine kleine Änderung, die nur den Wenigsten bisher aufgefallen ist.

Wer kennt es nicht: Man hat ein Spiel und möchte alles vervollständigen, um sich dann zu freuen, wenn die erhoffte Platin-Trophäe oder der entsprechende Erfolg auf der Xbox oder bei Steam aufploppt. Da habt ihr das Ganze Spiel so gut wie beendet, aber dann fällt euch auf, dass im Menü bei eurer Ausrüstung etwas nicht stimmt. Auch, wenn ihr mit legendärer Ausrüstung bepackt seid wie ein Esel mit Handelsware, ein Slot blieb bisher trotz voller Skillung blau. Einerseits unschön für diejenigen, denen Symmetrie wichtig ist, andererseits nervig für alle, denen das Ganze unvollständig vorkam.

Doch Ubisoft erhörte die Bitte, mit der einige Spieler sich an sie gewandt haben, und brachte mit dem Update eine kleine farbliche Änderung ins Spiel. Demnach habt ihr, sofern ihr die Fähigkeit für eure Hilfsmittel komplettiert habt, nun auch dort einen Slot in goldener Farbe. Bestätigt wurde dies in einer Mitteilung auf Twitter.

Eine kleine Aufmerksamkeit, die niemandem schadet und besonders die Herzen der Hardcore-Fans mit Freude erfüllt.

Hardcore players were annoyed that their Tool slot on the Gear page would never reach gold level. So we fixed it 👍 #ACOrigins

(from Reddit user qwert1225) pic.twitter.com/NGPaF1gBFB

— Gavin Young (@GavinDYoung) December 12, 2017