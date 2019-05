Assassin’s Creed: Ragnarok-Leak offenbart Details zum Spiel

Leider steht fest, dass es in diesem Jahr keinen neuen Teil von Assassin’s Creed geben wird. Ein neuer Leak lässt die Fans der Reihe allerdings aufatmen: Voraussichtlich 2020 soll uns ein Wikinger-Theme auf skandinavischem Boden in den Bann ziehen. Traut man der Meldung, handelt es sich bei Assassin’s Creed: Kingdom um einen Arbeitstitel; der finale Name der Reihe könnte Assassin’s Creed: Ragnarok lauten. Wenn man dem Leak, der anonym auf 4Chan veröffentlicht wurde, Glauben schenkt, erhalten wir aber noch weitere Einblicke in das Vorhaben von Ubisoft. Eine Bestätigung seitens der Entwickler steht allerdings noch aus.

Schöne neue Welt

Nachdem die letzten beiden Teile der Reihe Assassin’s Creed Origin und Assassin’s Creed Odyssey größtenteils in Griechenland spielten, soll der Norden Europas als Schauplatz des Next-Gen-Titels dienen. Den Gerüchten zufolge könnt ihr demnächst Großbritannien, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland erkunden. Auch wenn dieser Umstand – ebenso wie die geposteten Fotos – gegen einen seriösen Eindruck sprechen, scheinen die Informationen nicht allzu abwegig.

An der Seite von Ragnar Lodbrok

Der Leak berichtet von folgenden Story-Elementen: An der Seite von Ragnar Lodbrok, einem bekannten Wikinger aus dem 9. Jahrhundert, bereist ihr als Protagonist unterschiedliche (s.o.) Königreiche und helft dabei, eine “Great Heathen Army” aufzubauen. Jedes der Königreiche ist wiederum in Regionen unterteilt, die von den Spielern erobert werden können. Bekannte Rollenspiel-Merkmale, Seeschlachten und der Adler als hilfreicher Kumpane aus der Luft sollen im neuen Teil wieder vorkommen. (Beinahe) neu ist allerdings der Koop-Modus, der zumindest in einzelnen Sequenzen bzw. Quests gespielt werden kann. Weiterhin wird spekuliert, dass Outfits mit Bedacht gewählt werden müssen. Fallen diese untypisch für eine Region aus, wird man leichter entdeckt und verfolgt.

Primär soll der Ubisoft-Ableger in Montreal verantwortlich für die Entwicklung sein. Der Publisher-Zweig in bulgarischen Sofia arbeite indes an einem DLC, der in Island spielt. Wir sind gespannt, ob Ubisoft auf der E3 die Gerüchte bestätigen oder dementieren wird.