Atomic Heart: Fallout in der Udssr?

Ein Spiel im Stil von Bioshock? Mit Fallout-Elementen? Das russische Entwicklerteam Mundfish hat sich dieses Projekt zur Aufgabe gemacht und versucht auf dieser Basis ein Spiel zu entwickeln was trotzdem einige Neuerungen zu bieten hat. Um zu beurteilen, ob das Ganze vielversprechend aussieht haben wir uns die wenigen News die die Entwickler bis jetzt preisgegeben haben angeschaut.

Atomic Heart: Two Loving Hearts

Stattfinden soll die Handlung in einer alternativen Version der Udssr. Diese befindet sich gerade in ihrer Blütezeit, jedoch gehen dort dubiose Dinge vor sich. Wie im Trailer zu sehen ist treiben Massen an Robotern, Mutanten und paranormalen Wesen in dieser endzeitlich angehauchten Version der Sowjetunion ihr Unwesen.

Der Spieler schlüpft in die Rolle des Geheimagenten P-3, welcher nach einer Bruchlandung die, von der Regierung geheim gehaltene Einrichtung Enterprise 3826 infiltriert, um eben deren Geheimnisse zu lüften. Dabei kämpft sich dieser in feinster Splatter Manier durch einige Mutanten, seltsame Erscheinungen und Massen an Robotern in allen denkbaren Größen und Ausführungen. Doch hinter dem schön umgesetzten Fratzengeballer steckt laut der Entwickler eine mitreißende Geschichte in der, wie in einem Blogpost von Anfang März 2018 angedeutet sogar eine romantische Beziehung eine Rolle spielen könnte. Im „Two loving hearts“ genannten Post sieht man 2 an Maschinen angeschlossene Herzmuskel und es wird direkt eine Lovestory erwähnt, doch wie viel diese mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat bleibt zu erwarten.

Aufgefrischt wird der Actionspaß noch durch RPG Elemente und wie im Trailer angedeutet evtl. auch Crafting Elemente. So kann man z.B. mit dem Levelaufstieg erworbene Punkte in Qualitäten wie Genauigkeit oder Nachladezeit investieren und im Trailer kann man sehen wie Waffen mit diversen Aufsätzen verbessert und mit Bemalungen an den Spieler angepasst werden können.

Es ist viel versprochen und der Trailer sieht auch super aus, somit sind die Erwartungen hoch. Ob diese enttäuscht werden finden wir voraussichtlich Ende diesen Jahren heraus, denn das Spiel soll noch in eben diesem released werden, ein genaues Datum ist jedoch noch nicht bekannt.