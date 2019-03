Avengers: Endgame kommt früher nach Deutschland

Thanos Kampf gegen das Universum geht in die zweite Runde. Das Wiedersehen mit Iron Man, Captain America & Co. und die Bestätigung von allerlei Zeitreisetheorien kommt früher als gedacht. Der deutsche Kinostart für den Superhelden-Blockbuster Avengers: Endgame wurde um einen Tag vorgeschoben. Die Premiere in Deutschland ist jetzt für den 24. April 2019 geplant.

Zwei Tage vor Nordamerika

Vor kurzem erst sorgte der neue Avengers: Endgame Trailer bei den Fans für runterklappende Kinnladen. Nun folgt die nächste frohe Botschaft: Endgame wird bei uns nicht mehr am 25. April starten, sondern bereits einen Tag früher. Wer an einem Preview-Event teilnimmt, kann den Film sogar schon in der Nacht vom 23. auf den 24. April sehen. Somit kommt der Film stolze zwei Tage vor Nordamerika in die deutschen Kinos. Bisher wurden noch keine Gründe für die Vorverlegung genannt. Doch welcher deutsche Marvel-Fan würde sich da schon beschweren?