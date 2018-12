Avengers: Endgame – Nasa gibt Ratschläge Tony Stark zu retten

Shoot Shooot, habt ihr das auch gehört? Das hört sich doch verdammt nach dem Avengers Hype Train an! Selbst die NASA ist schon auf den Zug aufgesprungen und Twittert Tipps um Tony Stark aus seiner brenzligen Lage zu retten.

Könnt ihr mich hören?

Die NASA twitterte jüngst ihre Ratschläge, um Tony Stark zu helfen. Unzählige Fans hatten sich nach dem Trailerstart am 07.12. hilfesuchend an die Raumfahrtbehörde gewandt. Im Avengers: Endgame Trailer sieht es nicht allzu rosig um den Anführer der Avengers aussieht, daher beschlossen die Fans seine Rettung selbst in die Wege zu leiten.

Nachdem Tony Stark bisher erfolglos versucht hatte ein Signal an alle Avengers zu senden gibt die NASA Marvel zwei Handlungsanweisungen mit. Zunächst solle Marvel dringlichst ihre Funkverbindung auf den Code „Avengers wir haben ein Problem“ abhören. Für den Fall, dass Stark nicht in der Lage sein sollte nach Außen zu kommunizieren, sein im nächsten Schritt alle Bodenteams dazu angehalten den Himmel nach dem Vermisste abzusuchen.

Appreciate any help you can provide 🙏 — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 10, 2018

Marvel Studios hat natürlich auf den Tweet reagiert und sich für alle helfenden Hände bedankt. Zoomed ihr in das Bild von der NASA rein, könnt ihr sehen das einer der Tische den Titel Thor trägt. Sogar Mini-Mjiolnir scheint es in das NASA Hauptquartier geschafft zu haben.

Thor steht für Thermal Operations and Resources und beschreibt damit die Sektion der NASA, die sich um die Ab- und Umleitung von Wärme in den Raumstationen kümmert.

Der neue Endgame Trailer, lässt nicht viel Hoffnung für Tony Stark. Gezeigt wird der beliebte Charakter allein im All, ohne offensichtliche Funkverbindung und kurz vor dem Ende seiner Sauerstoffreserven. Während Tony noch seine letzte Nachricht für Pepper Potts aufzeichnet sind wir uns sicher, dass der sarkastische Multimillionär mit soviel tatkräftiger Unterstützung zeitnah gefunden wird. Der neue Trailer zum heiß erwarteten Endgame des aktuellen MCU lässt viele Fragen offen. Wir sind gespannt auf was für Antworten die Community bis zum Kinostart im April kommen wird.