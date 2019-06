AWAY: The Survival Series – Spielbare Naturdokumentation

In der Geschichte von Computerspielen hatten bereits mehrere Entwickler die Idee, den Spieler als ein Tier dessen Überlebenskampf zu simulieren. Mit AWAY: The Survival Series versetzt Entwickler Breaking Walls den Spieler in die Rolle eines Flughörnchens, genauer gesagt eines Kurzkopfgleitbeutlers.

Survival of the fittest

Das Projekt läuft derzeit noch auf kickstarter, ist aber seinem finanziellen jedoch bereits sehr nahe. Demnach können wir wohl mit dem Survival Spiel rechnen. Der Trailer für AWAY: The Survival Series gibt uns hier bereits ein paar Informationen. Demnach spielen wir wohl die meiste Zeit, aber nicht immer, das kleine Beuteltier. Um zu überleben muss Nahrung gefunden, das Territorium verteidigt und manchmal auch die Flucht ergriffen werden. Dabei werden vor allem die Wendigkeit und die Fähigkeit zu fliegen von nützen sein. In dem Video auf kickstarter sprechen die Entwickler des Weiteren davon, das mit dem Erreichen des momentanen Spendenziels das Feature eingebaut werden soll, in die Rolle anderer Tiere zu schlüpfen. Diese haben dann andere Nahrungsquellen, Fähigkeiten, Attribute und Feinde. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebniss von AWAY: The Survival Series. Leider ist noch kein Releasedatum bekannt gegeben worden, es heißt also abwarten und Naturdokus schauen. Wenn es soweit ist, werden wir euch aber natürlich auf ingame.de ausführlich berichten. Besucht hier auch gerne unsere anderen News zu aktuellen Themen rund um Gaming.