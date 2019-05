Baldurs Gate 3: Larian Studios teast neuen Teil

Vor einigen Tagen erschien auf der Website der Divinity: Original Sin Entwickler Larian Studios ein ominöses Logo, das einen dritten Teil ankündigen könnte. Aus offensichtlichen Gründen glaubten die meisten Fans an einen – nicht allzu subtilen – Teaser für den dritten Teil des rundenbasierten RPGs Diviniy: Original Sin. Nun scheint uns das Entwicklerstudio aber doch zu überraschen. Anscheinend steht das Logo nämlich stellvertretend für den dritten Teil der Kult-Reihe Baldurs Gate. Der zweite Teil gilt unter Genre-Kennern als bestes Rollenspiel aller Zeiten. Könnte Larian Studios als renommierter Entwickler in diesem Bereich die Bürde auf sich nehmen Baldurs Gate beinahe 20 Jahre nach Release des letzten Teils weiterzuführen? Wir haben alles was wir bisher wissen für euch zusammengefasst.

Baldurs Gate 3: Metadaten geben das Geheimnis preis

Dabei war es keine offizielle Ankündigung, die dazu führte, dass die Rollenspiel-Welt ihre Augen gespannt auf Belgien, das die Heimat von Larian Studios darstellt, richtete. Ganz im Gegenteil, Twitter-User Greg Pasacrita entdeckte in den Metadaten des eingebundenen Videos neben dem Namen “Baldurs Gate 3 Logo” auch den möglichen Untertitel “Gather your Party”. Wir bleiben gespannt, denn die Kombination Baldurs Gate und Larian Studios hört sich ja eigentlich enorm vielversprechend an.